Spider-Man: No Way Home – Nowe gadżety zdradzają obecność Andrew Garfielda?!

Czy w końcu mamy potwierdzenie, że Andrew Garfield powtórzy swój występ jako Peter Parker w Spider-Man: No Way Home? Cóż, z pewnością jest więcej dowodów na poparcie tej plotki. Chociaż kontynuacja Daleko od domu nie zakończyła oficjalnie produkcji, zdjęcia kilku gadżetów prezentowanych załodze zostały udostępnione w Internecie, a jeden z nich najwyraźniej zawiera ważne odkrycie.

Jak widać, Spider-Man wiszący do góry nogami na koszulce nie wydaje się nosić żadnego z kostiumów Toma Holland. Wzór z koszulki to praktycznie identyczny strój, który Garfield założył w Niesamowity Spider-Man. Niektórzy zauważyli, że czcionka na karcie w lewym dolnym rogu jest podobna do Spider-Mana Sama Raimiego. Ale może to być też nadinterpretacja.

The gifts given to the #SpiderManNoWayHome film crew include several references to Andrew Garfield & Tobey Maguire's Spider-Man films.

The suit from TASM1 is used on a shirt, and the Raimi Spider-Man font is used on a card (graphic via: @EARTH_96283) pic.twitter.com/RxOTYliiat