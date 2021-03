Spider-Man: No Way Home – Oto wygląd kostiumu Spider-Mana!

Produkcja najnowszej części Spider-Mana trwa w najlepsze. Niedawno potwierdzono nam tytuł, teraz mamy nowe zdjęcia kostiumu Człowieka Pająka!

Produkcja Spider-Mana: No Way Home jest obecnie w toku i już udało nam się rzucić okiem na kilka zdjęć z planu. Nowy post z konta fanów Spider-Mana na Twitterze prezentuje bliższe przyjrzenie się zaktualizowanemu kostiumowi. A także cieszy nas to, że widzimy postać w akcji.

Całego tweeta możecie zobaczyć poniżej:

Not understanding why many are confusing about the back logo. This is how it was in Far From Home Maybe it’s a bit bigger but 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/rDqJdznz6f — MCU Spider-Man 🕸 (@SpiderMan_MCU_) March 7, 2021

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter, ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Spider-Man: Daleko od domu