Street Fighter powraca! Tym razem w formie filmu. Zobacz pierwszy plakat

Nadchodzi Street Fighter! Kultowa seria powróci na ekrany, lecz nie naszych telewizorów za sprawą konsoli, a na ekrany kinowe. Reżyserem filmu będą ludzie odpowiedzialni za Mów do mnie!.

Dzieci lat 90. na pewno wiedzą czym jest kultowy Street Fighter. Seria doczekała się wielu odsłon - w tym kolaboracji z Marvelem. Dodatkowo otrzymaliśmy dwa filmy, które były bardzo średnie. Jak będzie z nową adaptacją?

Street Fighter powraca!

Ostatnimi czasy możemy zobaczyć, że Hollywood nauczyli się robić adaptacje gier. Świetne The Last of Us czy Fallout, a także nawet Super Mario. Czy teraz Street Fighter doczeka się dobrej ekranizacji? Zapowiada się ekscytująca, zważywszy na to, że film mają wyreżyserować Danny i Michael Philippou, którzy w zeszłym roku zrobili hitowe Mów do mnie! od A24. Poniżej prezentujemy oficjalny plakat filmu:

Official logo for the #StreetFighter film 👊



(via @collider) pic.twitter.com/n5cZydNPGe — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) ">May 21, 2024 ">May 21, 2024

O czym jest seria Street Fighter?

Seria Street Fighter to jedna z najbardziej znanych i wpływowych serii gier walki w historii gier wideo, stworzona przez Capcom. Pierwsza gra z serii, została wydana w 1987 roku, ale to Street Fighter II: The World Warrior z 1991 roku przyniosła serii ogromną popularność i uznanie na całym świecie.

Główna fabuła serii skupia się na turniejach walki, w których uczestniczą wojownicy z różnych zakątków świata. Każdy z zawodników ma swoje unikalne motywacje, style walki i historie. Centralnym elementem wielu gier jest postać Ryu, japońskiego wojownika dążącego do doskonałości w sztukach walki. Innymi ważnymi postaciami są Ken Masters, przyjaciel i rywal Ryu, Chun-Li, chińska agentka Interpolu, oraz M. Bison, potężny i zły przywódca organizacji przestępczej Shadaloo.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe