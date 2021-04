The Batman – wiadomo, w którym uniwersum osadzono film!

Najnowsze pogłoski dotyczące filmu The Batman zdradzają, w której części multiwersum DCEU prawdopodobnie została osadzona produkcja. Nadchodzący film Matta Reevesa, który przedstawi Roberta Pattinsona jako Bruce’a Wayne’a, według doniesień będzie rozgrywał się na tzw. Ziemi-2.

Dotychczas krążyły informacje, jakoby The Batman miał być odosobnionym filmem DCEU. Najwyraźniej jednak Warner Bros. postanowiło podarować produkcji Matta Reevesa miejsce w multiwersum. Według najnowszych doniesień z The Hollywood Reporter The Batman został osadzony na Ziemi 2. Dodatkowo pogłoski mówią także o tym, iż DC planuje by zarówno filmy, jak i seriale z wyjątkiem nadchodzącej produkcji o Mrocznym Rycerzu dzieliły ten sam wszechświat. Oznacza to, że film The Batman osadzony na Ziemi 2 prawdopodobnie będzie posiadał swoje własne mini-uniwersum. W rezultacie podobnie jak film Joker z 2019 roku będzie to produkcja osobna i niezwiązana z resztą filmów DCEU. Według źródła koncepcja kinowego multiwersum ma zostać dokładniej przedstawiona w nadchodzącym filmie The Flash.

Czytelnicy komiksów wydawanych przez DC Comics znają Ziemię 2. Pierwszy raz pojawiła się w komiksie Flash #123 z 1961 roku. Powstała, by wyjaśnić różnice między pierwszą wersją Złotego Wieku, a nowymi wersjami postaci ze Srebrnej Ery. Motyw Ziemi 2 był również częścią produkcji Arrowverse i pojawił się m.in. w serialu Flash.

Fabułę The Batman umiejscowiono w okolicach drugiego roku panowania Mrocznego Rycerza w Gotham – nie jest to więc origin story, które mogliśmy już poznać tyle razy. Większość postaci jeszcze nie określiła się w pełni, co oznacza, że nie mamy w pełni ukształtowanej Catwoman, a Riddler stawia pierwsze kroki. Sam obrońca skorumpowanego miasta natomiast jeszcze uczy się nowej roli i nie zawsze wszystko mu się udaje. Nawet nie wszyscy mieszkańcy Gotham wierzą w samo jego istnienie. Premiera filmu ma odbyć się 4 marca 2022 roku.

Źródło: screenrant.com/ Ilustracja wprowadzenia: kadr ze zwiastuna filmu The Batman