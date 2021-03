The Munsters – Rob Zombie stworzy filmowy reboot sitcomu z lat 60.

Znany muzyk oraz reżyser horrorów, Rob Zombie stworzy filmowy reboot sitcomu The Munsters, który po raz pierwszy został wyemitowany w 1964 roku. Zdjęcia do produkcji ruszą już w maju.

Strona Murphy’s Multiverse poinformowało dzisiaj o nadchodzącym reboocie sitcomu z lat 60. – The Munsters, za który weźmie się Rob Zombie. Reżyser oraz gwiazda rocka, znana jest m.in. z takich horrorów jak Halloween z 2007 roku czy Dom tysiąca trupów. Rob wyraził swoją miłość do sitcomu wiele razy, więc nie dziwne, że bierze się za reboot. Nie będzie to jednak kolejny sitcom, ale film!

Na pewno znajdzie się dużo ludzi, którzy pierwszy raz słyszą o takiej produkcji. Poniżej możecie znaleźć klip z sitcomu, aby choć trochę zrozumieć, z czym mamy do czynienia.

Zdjęcia do filmu mają ruszyć w maju w Budapeszcie. Rob Zombie znalazł już także swojego Hermana Munstera. W postać wcieli się Jeff Daniel Phillips, który wcześniej pracował już z muzykiem nad m.in. Halloween II czy The Lords of Salem. Do obsady dołączyła także żona reżysera, Sheri Moon Zombie jako Lily Munster, Dan Roebuck, Jorge Garcia, Richard Brake oraz Cassandra Peterson jako Elvira, w którą wcieliła się już kilka razy w ostatnich latach.

