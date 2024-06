The Shrouds Davida Cronenberga z pierwszą zapowiedzią

Mistrz horroru David Cronenberg powraca z nowym filmem The Shrouds. Przed premierą, która będzie miała miejsce na Festiwalu Filmowym w Cannes, pojawiły się dziś pierwsze materiały promujące produkcję.

Na pierwszej zapowiedzi filmu mamy okazję zobaczyć dość zagadkowe spojrzenie na coś co Cronenberg nazywa mianem "kinematografii cmentarnej". W rolach głównych występują Vincent Cassel (Czarny łąbędź, Nienawiść), Diane Kruger (Bękarty wojny), Guy Pearce (Memento) i Sandrine Holt (Fear the Walking Dead).

The Shrouds skupia się na prominentnym biznesmenie Karshu. Niepocieszony od czasu śmierci żony mężczyzna tworzy GraveTech. Ta rewolucyjna i kontrowersyjna technologia ma umożliwić żyjącym monitorowanie ich ukochanych zmarłych w ich całunach. Pewnej nocy, kilka grobów, w tym żony Karsha, zostaje zbezczeszczone. Bohater wyrusza, aby wytropić sprawców zajścia.

W rozmowie z serwisem Variety, reżyser filmu opowiedział nieco bliżej o temacie jaki porusza The Shrouds:

Celem większości rytuałów pogrzebowych jest uniknięcie zmierzenia się ze śmiercią oraz tym co dzieje się po niej z ludzkim ciałem. Powiedziałbym, że w naszym filmie funkcja całunu zostaje odwrócona. Tutaj służy on do ujawniania, a nie do ukrywania. Pisząc film, przeżywałem żałobę po utracie żony, która zmarła siedem lat temu. Nie było to dla mnie tylko ćwiczenie techniczne, ale również ćwiczenie emocjonalne. Eksploracja.