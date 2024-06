Thor w Deadpool & Wolverine? Chris Hemsworth zdradził czy zagrał cameo w filmie

Podczas tegorocznego CinemaCon zaprezentowano zwiastun Deadpool & Wolverine, w którym mamy okazję zobaczyć Chrisa Hemswortha jako Thora. Aktor ujawnił, czy nakręcono jakiekolwiek nowe sceny z nim jako Bogiem Piorunów w MCU, czy był to jedynie fragment z poprzednich produkcji z jego udziałem.

Na tegorocznym CinemaCon uczestnicy mieli szansę zobaczyć nową zapowiedź filmu Deadpool & Wolverine. W sieci pojawiły się bardzo ogólne opisy, w tym intrygująca wymiana zdań między tytułowym najemnikiem, a Mr. Paradox z TVA. Wtedy to bohater dostrzegł monitor pokazujący Thora płaczącego nad swoim upadłym ciałem, a Paradox powiedział Wade'owi Wilsonowi, że to coś, co jeszcze się nie wydarzyło.

Hemsworth w Deadpool & Wolverine?

W trakcie pokazu widzowie pozostali niepewni co do tego, czy jest to zupełnie nowa scena z udziałem Thora, nakręcona w trakcie prac nad nadchodzącym filmem, czy może wykorzystano fragment z poprzednich produkcji Marvela. Serwis ComicBook.com niedawno rozmawiał z Chrisem Hemsworthem w ramach promocji filmu Furiosa: Saga Mad Max. Wówczas aktor potwierdził, że scena została zaczerpnięta z Thor: Mroczny świat (zastępując Lokiego Deadpool'em):

To naprawdę fajne. Trochę o tym zapominasz i nagle myślisz: “O, fajnie! Jestem częścią zespołu. Mówią o mnie!”, ale nie występuję w filmie. To znaczy, cały ten świat i bycie jego częścią jest świetne. Myślę, że to, co sprawia, że to wszystko jest tak fajne, to wzajemne powiązania pomiędzy produkcjami.

Hemsworth niedawno wypowiedział się również na temat swojego niezadowolenia z ostatecznego kształtu filmu Thor: Miłość i Grom, jednocześnie zdradzając, że ma nadzieję na ewentualny powrót jego bohatera:

Dałem się wciągnąć w improwizację i głupotę, i stałem się parodią samego siebie. Nie wyszło to tak jak sobie zakładałem.

Deadpool & Wolverine w kinach już 26 lipca

Reżyserem nadchodzącego filmu z MCU jest Shawn Levy. Był on również zaangażowany w prace nad jego scenariuszem razem z Ryanem Reynoldsem, Rhettem Reesem, Paulem Wernickiem & Zebem Wellsem. W obsadzie widowiska Marvela znajdują się Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni i Matthew Macfadyen.

Jednym z elementów filmu, który bardzo ekscytuje fanów jest możliwość całej masy gościnnych występów w Deadpool & Wolverine. Prasa potwierdziła, że Jennifer Garner powtórzy swoją rolę jako Elektra, a wśród plotek o występach wymieniono także Wesleya Snipesa, Jamesa Marsdena, Famke Janssen, Patricka Stewarta, Iana McKellena, Dafne Keen, Channinga Tatuma, Blake Lively, a nawet piosenkarkę Taylor Swift.

Źródło: ComicBookMovies / ilustracja wprowadzająca: kolaż zdjęć