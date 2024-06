Ultraman: Rising otrzymał zwiastun! Tak zapowiada się animacja Netflixa

Ultraman: Rising zadebiutuje w serwisie Netflix już w czerwcu. Zanim to jednak nastąpi, zobaczcie oficjalny zwiastun animacji o kultowym bohaterze.

Ultraman doczekał się licznych adaptacji i odnowień w tym jedną wyprodukowaną wcześniej przez Netflix. Tym razem gigant streamingowy spróbuje zrealizować nieco inną wersję przygód słynnego bohatera i przeznaczyć ją nie tylko dla dojrzałej widowni, ale przede wszystkim dla młodszego odbiorcy. Zobaczcie, jak prezentuje się zwiastun Ultraman: Rising.

Zwiastun Ultraman: Rising

Więcej o nowościach Netflixa przeczytasz w Movies Room:

O czym będzie nowy Ultraman?

Animacja opowie o losach gwiazdy baseballu, Kenie Sato, który zmienia się w superbohatera, by bronić świat przed nasilającymi się atakami potworów. Jednak niespodziewany splot wydarzeń sprawia, że zostaje zmuszony do zaadoptowania młodego kaiju. Ken musi wznieść się ponad swoje ego i przyjąć rolę opiekuna, by chronić go przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Głosu Ultramanowi użyczy Christopher Sean, znany między innymi z Gwiezdnych Wojen. Ruchu Oporu. Poza nim pojawią się także Keone Young jako Ami, Tamlyn Tomita i Gedde Watanabe.

Źródło: Netflix / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe