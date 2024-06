Uniwersum Władcy Pierścieni powraca! The Hunt for Gollum już w 2026 roku!

Otrzymaliśmy dziś niemałą nowinę dla fanów Władcy Pierścieni! Uniwersum wykreowane przez Tolkiena otrzyma dwie nowe produkcje! Pierwsza z nich nosi tytuł The Hunt for Gollum i ma wyjść w 2026 roku.

Nie da się ukryć, że powstawanie kolejnych filmów osadzonych w słynnym Śródziemiu stanowi niemałe zaskoczenie. Z najnowszych informacji wynika, że w The Hunt for Gollum powróci Andy Serkis, który nie tylko ponownie wcieli się w tytułową postać, ale także wyreżyseruje obraz. Scenariusz napiszą Fran Walsh i Philippa Boyens, a także Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou, którzy pracowali przy nadchodzącym Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Peter Jackson również powróci do uniwersum w roli producenta.

Entuzjazm jest

Zarówno producenci filmu, jak i Andy Serkis wyrazili swą ogromną radość związaną z pracą nad nowym projektem.

Jackson, Walsh i Boyens wypowiedzieli się następująco:

To zaszczyt i przywilej móc podróżować z powrotem do Śródziemia z naszym dobrym przyjacielem i współpracownikiem, Andym Serkisem, który nie dokończył spraw z tym Śmierdzielem – Gollumem! Jako wieloletni fani rozległej mitologii profesora Tolkiena jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Mikiem De Lucą, Pam Abdy i całym zespołem Warner Bros. nad kolejną epicką przygodą!

Następnie głos w sprawie zabrał Serkis, który nie ukrywał aluzji do swego bohatera:

Tak, Skarbie. Nadszedł czas, aby ponownie wyruszyć w nieznane z moimi drogimi przyjaciółmi, niezwykłymi i niezrównanymi strażnikami Śródziemia, Peterem, Franem i Filipą. Z Mikiem i Pam, a także zespołem Warner Bros. na wyprawie, razem z WETĄ i naszą rodziną filmowców z Nowej Zelandii, jest po prostu aż zbyt smakowicie…

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe