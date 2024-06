Warner Bros zdejmuje fanowski film z YouTube'a. The Hunt for Gollum pod ostrzałem

Studio Warner Bros, które niedawno ogłosiło plany produkcji filmu z uniwersum Władcy Pierścieni, zatytułowanego The Hunt for Gollum, zdejmuje z YouTube'a fanowską produkcję o tym samym tytule. Projekt otacza się kontrowersjami.

Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena stanowi niezmienną klasykę literatury fantasy. Otrzymała ona swoje filmowe adaptacje pod kierownictwem Petera Jacksona. Pomimo sukcesów kinowych nie tylko głównej trylogii, ale i Hobbita, świat stworzony przez Tolkiena ciągle oferuje niewyczerpane bogactwo tematów i historii. W dniu 9 maja 2024 roku, dyrektor generalny studia Warner Bros, David Zaslav, zapowiedział film The Hunt for Gollum (pol. Polowanie na Golluma). Andy Serkis, znany z roli tytułowego Golluma, zasiądzie za kamerą jako reżyser, natomiast Peter Jackson powraca do projektu w roli producenta. Na ten moment szczegóły dotyczące fabuły pozostają tajemnicą. Film ten stanowi jedno z dwóch najbliższych przedsięwzięć studia w uniwersum Śródziemia.

Więcej o filmach i serialach przeczytasz na Movies Room:

Trudny start dla Polowania na Golluma

Inicjatywa poszerzenia świata Śródziemia spotkała się z zainteresowaniem zarówno wiernych fanów książek, jak i adaptacji. Piętnaście lat temu powstał niezależny film pod tytułem The Hunt for Gollum, takim samym jak nowo zapowiedziany film Warner Bros. Fanowska produkcja została udostępniona na kanale Independent Cinema Online. Krótkometrażowa produkcja została usunięta z serwisu po ogłoszeniu nowego projektu z udziałem Andy'ego Serkisa, na podstawie klauzuli o prawach autorskich. Po nagłośnieniu sprawy film wrócił na Youtube, lecz może być to sytuacja tymczasowa. Pomimo swojego istnienia na platformie od 2009 roku oraz liczby ponad 13 milionów wyświetleń, sprawa ta nadal pozostaje prawnie nierozwiązana, a losy filmu niepewne. Reżyser Chris Bouchard wyraził swoje zdanie na temat sytuacji na Twitterze:

Jesteśmy zaskoczeni widząc, że nasz film został usunięty z Youtube'a, miejmy nadzieję, że tymczasowo. Zwracamy się z zapytaniem, czy może zostać przywrócony, ponieważ jest to wyraźnie hołd/niekomercyjny wysiłek fanowski.

Inne produkcje z uniwersum Władcy Pierścieni

Mimo kontrowersji wokół The Hunt for Gollum, popularność sagi Śródziemia nie słabnie. Choć przed produkcją wyboista droga, zaczynając od zdjęcia fanowskiego filmu z platformy Youtube a kończąc na jego istotności dla świata Tolkiena, w ciągu najbliższych dwóch lat zapowiedziano premierę kolejnych produkcji zarówno w kinach, jak i na platformach streamingowych. Wśród nich znajdują się między innymi drugi sezon Pierścieni Władzy oraz film animowany The War of the Rohirrim (pol. Wojna Rohirrimów).

Premiera The Hunt for Gollum zaplanowana jest na 2026 rok. W oczekiwaniu na tę produkcję można udać się na seans filmów z serii Władca Pierścieni oraz Hobbit na platformę HBO lub obejrzeć Pierścienie Władzy na Prime Video.

Źródło: Screen Rant