Tak prezentuje się Sebastian Stan z bujną czupryną na nowych zdjęciach z planu Thunderbolts

Prace na planie Thunderbolts ruszyły już jakiś czas temu, a teraz możemy dokładniej przyjrzeć się Sebastianowi Stanowi dzięki nowym zdjęciom. Zimowy żołnierz powrócił do swoich długich włosów.

Produkcja na razie owiana jest dość sporą tajemnicą. Nie wiadomo nic na temat fabuły, która nie została oficjalnie zdradzona. Możemy jednak mieć pewność, że prace nad filmem idą dobrze, ponieważ co jakiś czas możemy przyjrzeć się fotosom z planu. Najnowsze zdjęcie zostało opublikowane przez MCU Scooper. Możemy dojrzeć na nim Sebastiana Stana ubranego w ciemny garnitur. Wygląda na to, że Bucky powrócił do swoich długich włosów po krótkiej przerwie, ale przybyła mu również kozia bródka. Może być to jego nowy look albo tajna misja, podczas której musi zostać nierozpoznany.

Niedawno zdjęciem z planu podzieliła się również Olga Kurylenko, przypominając, że powróci w roli Taskmastera. Co prawda nie ujawniła zbyt wiele, bo pokazała jedynie krzesło z imieniem swojej bohaterki.

Florence Pugh jako pierwsza postanowiła uchylić rąbka tajemnicy odnośnie produkcji. Na swoim Instagramie udostępniła pierwszy kadr z filmu, nowe logo oraz zamieściła film na którym przechadza się po planie Thunderbolts.

Co do tej pory wiemy o filmie?

Niedawno do tytuły filmu dodano gwiazdkę. Na ten moment nie wiadomo co dokładnie to znaczy. Fani doszukują się tutaj nawiązania do Avengers. W komiksach tytułowa grupa antybohaterów zmieniła z czasem nazwę na Dark Avengers. Zmianę tytułu ogłosił Kevin Fage, prezes Marvel Studios podczas CinemaCon, ale nie wyjaśnił zbyt wiele.

Tak, zauważycie gwiazdkę przy Thunderbolts. To oficjalny tytuł filmu i od tej pory nie będziemy już o tym rozmawiać aż do premiery.

Thunderbolts to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji filmowego świata Marvela. Film ma przedstawić grupę antybohaterów, którzy będą rywalizować z Avengers. W skład Thunderbolts wchodzą Red Guardian (David Harbour) Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky/Zimowy żołnierz (Sebastian Stan), Taskmaster (Olga Kurylenko), Walker (Wyatt Russell) oraz Duch (Hannah John-Kamen). Pojawiły się swojego czasu plotki, że Rachel Weisz i Laurence Fishburne powtórzą swoje role, ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest Jake Shreier, znany z Awantury czy Robota i Franka. Scenariusz napisali Eric Pearson, Lee Sung Jin oraz Joanna Calo.

Światowa premiera filmu zaplanowana jest na 2 maja 2025 roku.

Źródło: collider.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz