Mel Gibson ponownie jako Mad Max? George Miller na temat powrotu aktora do roli

Reżyser filmu Furiosa: Saga Mad Max, George Miller skomentował plotki na temat potencjalnego powrotu Mela Gibsona do franczyzy, którą pomógł zbudować w latach 1979-1985.

Gdy w podcaście Jake's Takes pojawił się pomysł powrotu Mela Gibsona do roli starszego Maxa, George Miller zasugerował inny kierunek dla serii. Reżyser wyjaśnił, że nie jest to wątek, który chciałby dalej eksplorować, tak jak zrobiono to chociażby w filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Jak stwierdził:

Nie napisałem żadnej historii, która koncentrowałaby się na starszej postaci jak zrobił to na przykład Harrison Ford. W pewnym momencie nie jest tak jak w Bez przebaczenia, gdzie mamy do czynienia ze starszym, wypalonym bohaterem, który powraca jeszcze jeden raz. To znaczy, pewnie znalazłyby się takie historie do opowiedzenia. Nie wiem co dzieje się z Maxem gdy ma sześćdziesiątkę na karku czy coś w tym stylu. Nawet o tym nie myślałem. Znacznie bardziej interesują mnie postaci z okresu 50, 60 lat po upadku społeczeństwa.

Mel Gibson nie pojawi się w Furiosa: Saga Mad Max

Choć pojawiło się wiele spekulacji na temat pojawienia się Gibsona w najnowszym filmie George'a Millera, potwierdzono że Jacob Tomuri, nowozelandzki aktor i kaskader wcieli się w postać Maxa w niewielkiej roli w nadchodzącej produkcji z uniwersum Mad Max. Potwierdza to zaangażowanie Millera w eksplorację nowych ścieżek w ramach serii, przy jednoczesnym zachowaniu jej bogatego dziedzictwa.

Wcześniej, w wywiadzie dla Entertainment Weekly, Miller ujawnił, że Max i jego ikoniczny samochód Interceptor będą widoczni przez krótką chwilę w filmie:

Przygotowując się do Mad Max: Na drodze gniewu napisaliśmy również, co działo się z Maxem na rok przed tym, zanim go spotkaliśmy w tamtym filmie. W zasadzie musieliśmy zobaczyć, że Max krążył gdzieś wokół, bo wiemy, co się stało. Scenarzyści wiedzą, co się stało z bohaterem rok wcześniej, mamy napisaną całą historię na ten temat, którą chciałbym kiedyś wyreżyserować jeśli pojawi się taka szansa.

O czym opowiada Furiosa: Saga Mad Max?

Furiosa: Saga Mad Max czyli najnowszy film George'a Millera wchodzi do kin już 24 maja 2024 r. Koncentruje się on na postaci Furiosy, którą mieliśmy okazję zobaczyć w Mad Max: Na drodze gniewu. Tutaj młoda bohaterka wpada w ręce groźnej bandy bikerów, a następnie trafia do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Film pokazuje walkę dwóch tyranów o władzę na pustkowiach, jednocześnie wystawiając Furiosę na wiele prób, które musi pokonać by wrócić do domu.

Scenariusz filmu napisali George Miller i Nick Lathouris, którzy współpracowali już przy poprzedniej części serii. Do pracy nad projektem powrócili także montażystka Margaret Sixel, kostiumograf Jenny Beavan oraz kompozytor Tom Holkenborg. Zdjęcia do filmu kręcono w Australii w 2022 r., a obraz wyprodukowali Miller i Doug Mitchell dla Warner Bros.

W głównej roli w filmie zobaczymy Anyę Taylor-Joy. Na ekranie partnerują jej między innymi Chris Hemsworth, Tom Burke, Lachy Hulme, Nathan Jones i Josh Helman.

