Wielcy zwycięzcy 21. Millennium Docs Against Gravity

Ogromne emocje, łzy wzruszenia i ważne słowa płynące ze sceny. Nagrody dla twórców_czyń najlepszych filmów dokumentalnych tego roku zostały rozdane! 16 maja w warszawskim Teatrze Dramatycznym odbyła się gala wręczenia nagród 21. edycji Millennium Docs Against Gravity. Grand Prix - Nagroda Banku Millennium trafiła do filmu „Nie chcemy innej ziemi”, reż. Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor. Swoje nagrody lokalne w Konkursie Głównym przyznały tego dnia także inne miasta festiwalowe. We Wrocławiu Grand Prix Dolnego Śląska powędrowało do filmu ,,Las’’ reż. Lidia Duda, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni trafiła do filmu ,,Hollywoodgate’’ reż. Ibrahim Nash’at, Nagrodą Wolności ufundowaną przez Miasto Poznań został wyróżniony film ,,Ibelin’’ reż. Benjamin Ree, a BYDGOSZCZ ART.DOC AWARD otrzymał film „Nie chcemy innej ziemi”, reż. Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor. 17 maja poznamy zwycięzcę Nagrody Publiczności Województwa Śląskiego w Katowicach.

Gala wręczenia nagród to jednak nie koniec festiwalu, który potrwa do 19 maja. Oznacza to, że w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Łodzi oraz Bydgoszczy przed widzami_kami weekend emocjonujących filmów i wydarzeń! W tym roku po raz kolejny MDAG ma charakter hybrydowy. Od 21 maja do 3 czerwca zdecydowana większość tytułów z tegorocznej edycji będzie dostępna na stronie festiwalu - mdag.pl.

KONKURS GŁÓWNY

Nagroda Banku Millennium – Grand Prix

„Nie chcemy innej ziemi” (No Other Land), reż. Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

W Konkursie Głównym 21. Millennium Docs Against Gravity o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium i 8 000 euro walczyło 12 filmów. Najlepszy wyłoniło jury w składzie: Anna Hints – estońska reżyserka filmowa, Murtada Elfadl – sudański dziennikarz kulturalny, krytyk i kurator filmowy z Nowego Jorku, Lauren Greenfield – nagradzana amerykańska dokumentalistka i wystawiana na całym świecie fotografka.

Słowo wstępne: Chcielibyśmy podziękować zespołowi Millennium Docs Against Gravity i Arturowi Liebhartowi za wspaniałą gościnę i zaproszenie nas do Warszawy oraz otwarcie naszych serc i umysłów dzięki niewiarygodnej selekcji filmów.

Programerzy i programerki festiwalu przenieśli nas z górskich szczytów Himalajów do lasów Europy Wschodniej, pokazali nam, jak może objawiać się niesprawiedliwość, a historia może się powtarzać. Zatraciliśmy się we wspaniałych czarno-białych fotografiach i oszałamiających obrazach natury.

Dowiedzieliśmy się o sile wyobraźni i o tym, jak stawiać opór poprzez wyrażanie siebie.

Filmy te były wizualnie imponujące i silne emocjonalnie. Pokazały nam, jak świadoma i transparentna subiektywność zaufanych narratorów może pozwolić nam doświadczyć

różne perspektywy z niuansami i zrozumieniem. Po raz kolejny poczuliśmy niesamowitą moc filmów dokumentalnych, które zapewniają cierpliwe i przemyślane podejście do tematu, pokazują nam zdolność do leczenia traumy oraz dają nadzieję i optymizm na tle rozdzierających serce i złożonych problemów. W obliczu powierzchowności przekazu medialnego, dominacji algorytmów i polaryzacji dyskursu, potencjał filmów dokumentalnych do budowania empatii i więzi jest teraz potrzebny bardziej niż kiedykolwiek.

Jako jury zachęcamy do obejrzenia tych spektakularnych filmów i postawienia się na miejscu ich bohaterów. Nie dostarczają one łatwych odpowiedzi, ale edukują i poruszają.

Uzasadnienie nagrody: Wstrząsający film dokumentalny, który poprzez jako opowieść o przyjaźni i o tym, że nadzieja może przetrwać tylko wtedy, gdy wszyscy są wolni, ukazuje ogromną niesprawiedliwość. Ten film po mistrzowsku wykorzystuje wszystkie elementy sztuki filmowej, takie jak realistyczne ujęcia i wciągający montaż, by opowiedzieć o ludzkiej potrzebie nadziei, pokoju i rodziny. Przypominając nam, że prawdziwe więzi i przyjaźnie, które przekraczają granice, są potężniejsze niż broń i stanowią jedyną drogą naprzód dla nas wszystkich.

WYRÓŻNIENIA

,,Sugarcane”, reż. Emily Kassie, Julian Brave NoiseCat

Uzasadnienie: Za mocną, osobistą opowieść, uchwycenie złożoności trudnego tematu w pięknie zrealizowanej i wzruszającej narracji. Film o tym, jak przebaczenie i uzdrowienie przychodzi, gdy nasze głosy i historie mogą zostać opowiedziane. Ten film można odnieść do doświadczeń rdzennych społeczności na całym świecie. Społeczności, których głosy są często tłumione, ale powinny być słyszane.

,,Agent szczęścia”, reż. Dorottya Zurbó, Arun Bhattarai

Uzasadnienie: Jak zmierzyć szczęście? W czym tkwi jego sekret? Byliśmy poruszeni tym pięknym filmem, który zabrał nas w kontemplacyjną podróż do wewnętrznego życia kilku osób poszukujących spełnienia. Film był jednocześnie zabawny i przejmująco smutny.



Grand Prix Dolnego Śląska (Wrocław)

,,Las’’, reż. Lidia Duda

W tym roku już po raz trzynasty zostało przyznane Grand Prix Dolnego Śląska. Lokalne jury w składzie: Karolina Kuszyk – pisarka, tłumaczka, wykładowczyni, Artur Wyrzykowski – reżyser, scenarzysta, producent oraz Anna Zubrzycki – aktorka teatralna, pedagożka przyznało nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 3000 euro dla najlepszego filmu wyłonionego spośród dwunastki startującej w Konkursie Głównym.

WYRÓŻNIENIE

„Nie chcemy innej ziemi”, reż. Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

Uzasadnienie: Film „Nie chcemy innej ziemi”, który wyreżyserowali Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham i Rachel Szor, to odważny i wstrząsający obraz konfliktu eskalującego na naszych oczach, który pozwala nam niemal fizycznie doświadczyć, jak straszna i niesprawiedliwa jest okupacja jednego narodu przez drugi.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni

,,Hollywoodgate’’, reż. Ibrahim Nash’at

W Gdyni została wręczona nagroda Prezydenta Miasta Gdyni w wysokości 15 000 zł przyznana przez jury w składzie: Irena Wanda Banat – montażystka filmowa, Patryk Hardziej – ilustrator, projektant grafik, twórca plakatów filmowych i teatralnych oraz Dorota Karaś – dziennikarka „Gazety Wyborczej” z Gdańska.

Uzasadnienie: Za ogromną odwagę wejścia w zamknięty, pilnie strzeżony świat i obnażanie mechanizmów systemów autorytarnych.

WYRÓŻNIENIE

„Ostatnia wyprawa’’ reż. Eliza Kubarska

Uzasadnienie: Za opowieść o niezwykłej, nieoczywistej postaci i jej wyborach.



Nagroda Wolności ufundowana przez Miasto Poznań

,,Ibelin’’, reż. Benjamin Ree

W trakcie tegorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity w Poznaniu po raz czwarty została przyznana Nagroda Wolności ufundowana przez Miasto Poznań (The City Of Poznań Freedom Award). Spośród filmów nominowanych do ogólnopolskiego Konkursu Głównego, na gruncie lokalnym, trzyosobowe Jury wyłoniło zwycięski tytuł, który najwierniej broni fundamentów wolności, walcząc w swoim dokumentalnym przekazie o godność i prawa człowieka. Zwycięski film otrzymał nagrodę w wysokości 3000€. Jury w składzie: Ewa Ewart – dziennikarka i wielokrotnie nagradzana reżyserka filmów dokumentalnych, Agnieszka Jankowiak-Maik – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, doktorka nauk humanistycznych, publicystka i aktywistka edukacyjna oraz Klaudiusz Chrostowski – autor filmów fabularnych, dokumentalnych i teledysków.

Uzasadnienie: Jury jednogłośnie przyznało nagrodę Wolności ufundowaną przez Miasto Poznań filmowi „Ibelin” w reżyserii Benjamina Ree za:

*poruszającą historię ludzka opowiedziana w nieoczywisty sposób.

*za wydobycie człowieczeństwa tam, gdzie niewiele osób go szuka i znajduje

*za pokazanie, że wolność nie musi być uwarunkowana ograniczeniami jakie czasem przynosi nam życie.

WYRÓŻNIENIE

„Ostatnia wyprawa’’, reż. Eliza Kubarska

Uzasadnienie: Wyróżnienie otrzymuje film, który opowiedział historię niezwykłej bohaterki. Historię, która już dawno powinna zostać opowiedziana, ale czekała na właściwą czułą narratorkę. Film o złożonym procesie poszukiwania wolności, który łączy się z ogromnym poświęceniem, a jego sukces jest niejednoznaczny.

BYDGOSZCZ ART.DOC AWARD

„Nie chcemy innej ziemi”, reż. Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

Nagrodę Bydgoszcz ART.DOC Award 2024 o wartości 2000 Euro autorce_autorowi najlepszego filmu z Konkursu Głównego przyznało jury w składzie: Stanisław Cuske - autor zdjęć i reżyser filmów dokumentalnych, Katarzyna Marcysiak - dokumentalistka, dziennikarka i publicystka oraz Andrzej Kaliski – adwokat od 2005 r., członek Bydgoskiej Izby Adwokackiej.

Uzasadnienie: Twórcom udało się w odważny a przy tym artystycznie dojrzały sposób pokazać opór bezbronnych mieszkańców palestyńskiej wioski wobec brutalnej przemocy armii izraelskiej.

Stworzyli wielowymiarową opowieść o dramatycznej walce o zachowanie swojego miejsca na ziemi ale również niezwykłą historią o rodzącej się przyjaźni ponad podziałami.

Honorowe wyróżnienie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy dla Najlepszej produkcji dotykającej problematyki praw człowieka

,,Hollywoodgate’’, reż. Ibrahim Nash’at

Uzasadnienie: Wyróżnienie honorowe Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy dla filmu, który w szczególny sposób porusza tematykę praw człowieka zostało przyznane filmowi „Hollywoodgate" w reżyserii Ibrahima Nashʹata.

Autor filmu, wykazując się ogromną intuicją, odwagą i odpowiedzialnością, pokazuje niemalże dzień po dniu kulisy rozwijającego się w Afganistanie reżimu wojskowego talibów, który to reżim stopniowo zamienia ten kraj w religijną i patriarchalną dyktaturę, w której nie podporządkowanie karane jest śmiercią.

Niemymi bohaterami tego filmu są obywatele Afganistanu, w tym szczególnie kobiety, których prawa są systematycznie redukowane. Obecna władza, oparta na zasadach szariatu, ogranicza ich prawo do obecności w życiu publicznym, wprowadza zakaz ich edukacji na uniwersytetach, pracy w organizacjach pozarządowych, ingeruje w ich ubiór, kontroluje każdy aspekt życia, przywraca kary cielesne i ich publiczne wykonywanie.

Artysta, rejestrując z narażeniem siebie i pokazując światu to studium przypadku narodzin dyktatury, wnikając z kamerą do samego jej wnętrza i pokazując od środka mechanizmy władzy, staje w obronie tych wszystkich obywateli, którym ta władza odbiera ich prawa, a którzy nie mają w swoim kraju możliwości wyrażenia jakiegokolwiek sprzeciwu.

Nagroda za Najlepszy Debiut

„Echa miłości”, reż. Zara Zerny

Nagroda za Najlepszy Debiut wynosi 2000 euro i została przyznana przez Międzypokoleniowe Jury składające się z nastolatków oraz osób w wieku 55+. Nagroda wspiera rodzące się talenty dzięki Sponsorowi - marce Visa, która jest jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych. W tym roku jury zasiadali: Eleonora Stokowska Starzycka, Ela Hołoweńko, Sylwia Sapocińska, Zuzanna Gawor, Krzysztof Kornfeld, Hanna Podleśna.

Uzasadnienie: Za wzruszające i piękne ukazanie tematu, który dla wielu ludzi stanowi temat tabu. Za sposób pokazania miłości i straty. Za wspaniałe ujęcia i muzykę podkreślające godność starości.

Nagroda dla Najlepszego Filmu Polskiego

,,Las’’, reż. Lidia Duda

W Konkursie Polskim na 21. MDAG o Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego oraz 3000 euro walczyło 12 filmów. Najlepszy wyłoniło jury w składzie: Anna Trzebiatowska – programerka Festiwalu Sundance, Jaie Laplante – dyrektor artystyczny DOC NYC oraz Ola Salwa – krytyczka filmowa, szefowa Gdynia Industry na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Uzasadnienie: Gdy trójka dzieci i ich rodzice wyprowadzają się z miasta, myślą że znaleźli raj na ziemi oraz azyl od problemów trawiących nowoczesne społeczeństwa. Ale opresyjna polityka wkrótce dociera i tam, i wystawia na próbę rodzicielskie metody dorosłych oraz odporność dziecięcego świata. Reżyserka i jej współpracownicy stworzyli film, który jest nieustępliwym głosem sprzeciwu wobec niemoralnej polityki, a uczynili z punktu widzenia serc i oczu nieoczywistych bohaterów. Jednocześnie zostawiają nas z nadzieję, że w tych mrocznych czasach światło człowieczeństwa lśni mocno.

WYRÓŻNIENIE

,,Posłuchaj, co chcę Ci powiedzieć’’, reż. Małgorzata Imielska

Uzasadnienie: Wyróżnienie specjalnie przyznajemy za poruszenie problemu, który w Polsce nadal jest tabu. Sposób, w jaki reżyserka go dotyka jest pełen empatii, szacunku i miłości do ludzi, w których świata wkracza.

Nagroda Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim

,,Las’’, reż. Lidia Duda, producent: Patryk Sielecki

Filmy prezentowane w Konkursie Polskim miały szansę na Nagrodę Smakjam za Najlepszą Produkcję – 3000 euro lub równowartość tej sumy w formie usług postprodukcyjnych – przyznawaną przez studio Smakjam. Zwycięski tytuł wybrał zespół partnera.

Uzasadnienie:W tym roku postanowiliśmy nagrodzić film, przypominający nam o świecie, który jest jednocześnie bardzo blisko i bardzo daleko od nas. To „Las” Lidii Dudy – poruszający portret rodziny, która budując swój własny prywatny raj, musi się zmierzyć z piekłem. To kino subtelne i odważne, czułe wobec bohaterów, mówiące o rzeczach najważniejszych – trosce o drugiego człowieka, niezgodzie na obojętność i poczuciu bezradności.

Pełną listę możecie znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.

Źródło: informacja prasowa / ilustracjaw prowadzenia: materiały prasowe