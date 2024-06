Winston Duke jako Batman? Gwiazda Czarnej Pantery pragnie zagrać w uniwersum DC Jamesa Gunna

W rozmowie z portalem Slash Film Winston Duke, wcielający się w postać M'Baku w MCU zdradził, że chciałby zagrać Batmana w nadchodzącym filmie z uniwersum DC Jamesa Gunna.

Mowa o filmie Batman: The Brave and the Bold, który będzie częścią nowego uniwersum DC, które powstaje pod czujnym okiem Jamesa Gunna i Petera Safrana. Nie należy jednak mylić produkcji z Batmanem Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Jest to bowiem zupełnie osobna historia.

W 2023 r. dowiedzieliśmy się, że nową wersję Mrocznego Rycerza zobaczymy po raz pierwszy w filmie Batman: The Brave and the Bold. James Gunn zdradził, że widowisko pokaże nietypową relację ojciec-syn miedzy Batmanem i Robinem. Będzie on oparty na podstawie komiksów z serii autorstwa Granta Morrisona, które ukazywały się w latach 2006-2013.

Aktor o możliwości wcielenia się w Batmana

Winston Duke w rozmowie z Ryanem Scottem, który przypomniał, że aktor miał już okazję wcielić się w kultowego bohatera DC w podcaście Batman Unburied, wypowiedział się na temat możliwości zagrania herosa na wielkim ekranie:

Słuchaj stary, mogę już zacząć tę kampanię? Wyzywam cię, żebyś na wszystkich swoich kanałach w mediach społecznościowych popierał moją kandydaturę. Zbierz swoją społeczność. Bardzo chciałbym zagrać Batmana. Bardzo chciałbym dostać szansę eksploracji nowych postaci, zmiany narracji w temacie tego jak niektórzy z tych herosów powinni wyglądać i brzmieć. Jestem w 100% za tym.

Aktora możemy obecnie oglądać w filmie Kaskader z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Wciela się w nim w Dan Tuckera, przyjaciela głównego bohatera, który niemal śmiertelnym wypadku musi odnaleźć zaginioną gwiazdę filmową, rozwiązać spisek i spróbować odzyskać miłość swojego życia.

Więcej o filmie Batman: The Brave and the Bold

Od czasu ogłoszenia filmu, nie otrzymaliśmy jeszcze wielu szczegółów na jego temat. Najwięcej wiemy o samej fabule. Widowisko będzie koncentrować się na tzw. Bat Family. Oprócz tytułowego bohatera film wprowadzi postać Damiana Wayne'a, syna Bruce'a, który wcieli się w Robina.

Reżyserem Batman: The Brave and the Bold został Andy Muschietti. Argentyńskiego artystę najlepiej kojarzymy z innym filmem DC jakim jest The Flash. Choć film okazał się być klapą w światowym box office, zarabiając marne 270 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie wielkości 200 milionów. Jak widać, nie przeszkodziło to nowym nadzorcom uniwersum DC w jego wyborze na stołek reżysera tak istotnej dla całej franczyzy produkcji.

Więcej o Batmanie na Movies Room:

Producentami obrazu oprócz reżysera będą także wspomniani Gunn i Safran, a także Barbara Muschietti. Film będzie częścią nowego rozdania w uniwersum DC. Będzie należał do pierwszego rozdziału franczyzy zatytułowanego Bogowie i Potwory. W jego ramach oprócz Batman: The Brave and the Bold zobaczymy także filmy Superman, The Authority, Supergirl: Woman of Tomorrow i Swamp Thing oraz seriale Creature Commandos, Waller, Lanterns, Paradise Lost i Booster Gold.

Źródło: Nerdist / ilustracja wprowadzająca: kolaż zdjęć