Zimowy Żołnierz spoważniał? Nowy kadr z planu Thunderbolts!

Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu filmowego Thunderbolts, na których możemy jak Sebastian Stan sobie spaceruje w garniturze. Jest to pierwszy raz, gdy widzimy Zimowego Żołnierza w takim stroju.

Bucky niezbyt lubuje się w poważnych strojach, po przemianie w Zimowego Żołnierza. Od drugiej części Kapitana Ameryki możemy zobaczyć go raczej w luźnym ubiorze, lub w takim bardziej wojskowym. Teraz jednak styl zmienił.

Sebastian Stan na nowych ujęciach

Serwis Just Jared udostępnił nową fotkę z planu filmowego Thunderbolts, na której widzimy jak Sebastian Stan spaceruje z ekipą filmową, co może sugerować, że wybiera się właśnie do kręcenia zdjęć. Oznaczałoby to, że Bucky Barnes z luzaka zmienił styl na bardziej poważny i dojrzały. Nie mnie co ukrywać, Thunderbolts będą współpracować z rządem i jednak jakaś powaga powinna być zachowana.

Co do tej pory wiemy o filmie?

Niedawno do tytuły filmu dodano gwiazdkę. Na ten moment nie wiadomo co dokładnie to znaczy. Fani doszukują się tutaj nawiązania do Avengers. W komiksach tytułowa grupa antybohaterów zmieniła z czasem nazwę na Dark Avengers. Zmianę tytułu ogłosił Kevin Fage, prezes Marvel Studios podczas CinemaCon, ale nie wyjaśnił zbyt wiele.

Tak, zauważycie gwiazdkę przy Thunderbolts. To oficjalny tytuł filmu i od tej pory nie będziemy już o tym rozmawiać aż do premiery.

Thunderbolts to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji filmowego świata Marvela. Film ma przedstawić grupę antybohaterów, którzy będą rywalizować z Avengers. W skład Thunderbolts wchodzą Red Guardian (David Harbour) Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky/Zimowy żołnierz (Sebastian Stan), Taskmaster (Olga Kurylenko), Walker (Wyatt Russell) oraz Duch (Hannah John-Kamen). Pojawiły się swojego czasu plotki, że Rachel Weisz i Laurence Fishburne powtórzą swoje role, ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone.

Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest Jake Shreier, znany z Awantury czy Robota i Franka. Scenariusz napisali Eric Pearson, Lee Sung Jin oraz Joanna Calo.

Światowa premiera filmu zaplanowana jest na 2 maja 2025 roku.

Źródło: thedirect.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe