Nova serialem DIsney Plus? Sam Alexander bohaterem projektu

Nowa plotka głosi, że Marvel Studios podjęło ostateczną decyzję w sprawie projektu Nova, który był w fazie rozwoju od 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jednak serial platformy Disney Plus.

Ostatnie doniesienia w sprawie produkcji sugerowały, że studio zdecydowało się nakręcić film o popularnej postaci. Nowe wieści mówią jednak, że Nova zadebiutuje na małym ekranie.

Według Daniela Richtmana, Nova będzie serialem Disney Plus. Jego produkcja ma rozpocząć się już w 2025 r. Wiarygodny insider twierdzi również s, że skupi się on na młodym bohaterze, co może wskazywać na to, że nie będzie to Richard Rider, lecz nowsza inkarnacja bohatera z komiksów Marvela, Sam Alexander.

Kto gwiazdą serialu?

Ryan Gosling, gwiazda filmów Barbie i The Fall Guy rzekomo spotkała się z Kevinem Feige w sprawie potencjalnego dołączenia do Marvel Cinematic Universe w zeszłym roku, a Nova był jedną z postaci, o której podobno rozmawiali. Korpus Nova został wprowadzony w Strażnikach Galaktyki, co wywołało spekulacje, że Richard Rider ostatecznie znajdzie się w tej franczyzie. Młodsza wersja postaci sugeruje jednak, że nie zagra jej Gosling.

James Gunn wykazywał jednak niewielkie zainteresowanie tą postacią, ale punkt wyjścia serialu Nova – jeśli rzeczywiście tak się okaże – najprawdopodobniej może wywodzić się z wydarzeń, w których Thanos zniszczył większość Korpusu w drodze do filmu Avengers: Wojna bez granic.

Oto co Kevin Feige miał do powiedzenia na temat wprowadzenia Novy do MCU w 2021 roku:

Czas jest względny, prawda? Zdaje się, że mówiłem o Doktorze Strange’u osiem lat przed premierą tego filmu. Więc natychmiastowy potencjał jest względny. Ale jak widać nie unikamy kosmicznego zakątka naszego uniwersum, które stawia w centrum zainteresowania Korpus Nova i samego bohatera.

Więcej o bohaterze serialu

Sam Alexander pojawił się po raz pierwszy w one-shocie Marvel Point One w listopadzie 2011 roku, zanim otrzymał własną serię w lutym 2013 roku. Nastolatek z Arizony odziedziczył hełm Nova po swoim zaginionym ojcu i oficjalnie przejął to miano po przeszkoleniu przez członków Strażników Galaktyki - Gamorę i Rocket Raccoona.

Bohater wykazał zdolność widzenia mapy martwych członków Korpusu nawet bez swojego hełmu. Jego nadprzyrodzone umiejętności wynikają właśnie z możliwości jego ekwipunku. Potrafi latać, manipulować energią, a także posiada nadludzką siłę. Za jego sprawą może również popisać się niezwykłą szybkością i wytrzymałością

Źródło: Comic Book Movie / ilustracja wprowadzająca: Marvel Comics