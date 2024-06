Zakończyły się zdjęcia do aktorskiej wersji Jak wytresować smoka

Dean DeBlois potwierdził, że zdjęcia do aktorskiej wersji Jak wytresować smoka dobiegły końca.

Seria, która do tej pory zarobiła lącznie ponad 1,6 miliarda dolarów na świecie, oparta jest na wielokrotnie nagradzanej serii książek dla dzieci autorstwa Cressidy Cowell. Z kolei Dean DeBlois wyreżyserował wszystkie trzy części filmów animowanych dla wytwórni Dreamworks, a teraz oficjalnie zakończył pracę również nad wersją live action.

Światowa premiera Jak wytresować smoka zaplanowana jest na 13 czerwca 2025 roku. Początkowo produkcja miała trafić na ekrany 14 marca 2025 roku, jednak miały miejsce opóźnienia ze względu na strajk SAG-AFTRA i WGA.

To koniec! Główne zdjęcia w Belfaście w Irlandii Północnej dobiegły końca. 85 intensywnych i ekscytujących dni spędzonych z najbardziej niesamowitą obsadą i ekipą, na jaką może liczyć reżyser. Co za podróż! Uwielbiam każdą minutę!”

W roli Czkawki zobaczymy Masona Thames'a znanego z Czarnego Telefonu, a w rolę Astrid wcieli się Nico Parker, która pojawiła się w serialowym The Last of Us. Na ekranie nie zabraknie również Gerarda Butlera, który użyczył wcześniej głosu postaci Ważki. W pozostałych rolach pojawią się m.in. Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn i Ruth Codd.

Akcja Jak wytresować smoka rozgrywa się w świecie Wikingów i nieokiełznanych smoków. Głównym bohaterem filmu jest nastoletni Czkawka, mieszkający na wyspie Berk, gdzie walki ze smokami są chlebem powszednim. Czas inicjacji to równocześnie jedyna szansa na udowodnienie swojej wartości zarówno plemieniu, jak i ojcu. Kiedy okazuje się, że zamiast wytresować smoka, Czkawka nazywa go Szczerbatkiem i zaprzyjaźnia się z nim, dotychczasowy porządek w jego życiu zostaje zachwiany.

