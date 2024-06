Zapadł wyrok w sprawie zniesławienia Charlotte Lewis przez Romana Polańskiego

Charlotte Lewis oskarżyła reżysera o wykorzystanie seksualne. Polański w jednym z wywiadów nazwał te oskarżenia kłamstwem, po czym aktorka postanowiła pozwać go o zniesławienie. Teraz sąd w Paryżu wydał wyrok w tej sprawie.

W 2010 roku, aktorka postanowiła publicznie wypowiedzieć się na temat przemocy seksualnej jakiej doświadczyła ze strony Romana Polańskiego. Charlotte Lewis w latach 80 zagrała w filmie Piraci Polańskiego, gdy miała 16 lat. Nagrała specjalny film w którym opowiedziała jak reżyser wykorzystał ją dwukrotnie, gdy była szesnastolatką. Twierdziła, że została napadnięta przez Polańskiego podczas castingu w jego domu.

W 2019 roku reżyser podczas rozmowy z Paris Match, zapytany o te oskarżenia, nazwał wypowiedź aktorki „wstrętnymi kłamstwami , dodając, że „najważniejszą cechą kłamcy jest świetna pamięć”. Jego prawnicy postanowili odnieść się do wywiadu, którego Lewis udzieliła w 1999 roku tabloidowi News of the World, w którym przedstawiała ciut inną wersję wydarzeń. Podczas rozprawy sądowej aktorka zarzekała się, że jej wypowiedź została zmieniona.

Wiedziałam, że Roman zrobił coś złego w Stanach, ale chciałam być jego kochanką […] Najprawdopodobniej pragnęłam go bardziej, niż on mnie.

Lewis pozew przeciw Polańskiemu złożyła cztery lata temu. Sąd oczywiście rozstrzygał tylko o zniesławieniu aktorki, a nie czy do przemocy seksualnej ze strony Polańskiego faktycznie doszło. Reżyser w efekcie został uniewinniony od zarzucanego mu czynu nadużycia wolności słowa w wywiadzie. Sam Polański nie był obecny na rozprawie. Lewis we wtorek 14 maja zaznaczyła, że ma zamiar odwoływać się do wyroku.

Więcej ze świata filmów na Movies Room:

Problemy Polańskiego

Nie jest to jedyna sytuacja, gdy zarzucano reżyserowi wykorzystywanie seksualne. Łącznie został on oskarżony w mediach o przemoc seksualną przez 11 kobiet. Najgłośniejsza sprawa pochodzi z 1977 roku. Polański został oskarżony o gwałt na trzynastoletniej Samancie Geimer. Zostało postawionych mu 6 zarzutów, ale nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Postanowił jednak w ramach ugody przyznać się do „bezprawnego stosunku seksualnego z nieletnią", za co miał na krótki czas trafić do więzienia. Dzień przed ogłoszeniem wyroku w 1978 roku, Polański postanowił uciec ze Stanów Zjednoczonych, bo bał się, że ława przysięgłych nie dotrzyma warunków ugody. Od tamtej pory reżyser ścigany jest przez tamtejszy wymiar sprawiedliwości.

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z Roman Polański | wywiad CANAL+