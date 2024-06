Zac Efron w Marvelu? Aktor ma negocjować tajemniczą rolę

Według jednej z najnowszych plotek owijających filmowy świat Marvela Zac Efron prowadzi rozmowy, aby dołączyć do Marvel Cinematic Universe.

Nie da się ukryć, że kariera Zaca Efrona rozwija się w naprawdę obiecującym kierunku. Od roli w słynnej serii filmów Disney Channel High School Musical po świetnie przyjętych Braci ze stali. Teraz aktor porobno jest zaangażowany w rozmowy dotyczące roli w projekcie Marvel Cinematic Universe.

Kogo może zagrać Zac Efron?

Na chwilę obecną nie wiadomo o jaką rolę może ubiegać się aktor. Niektórzy obstawiają, że może wcielić się w postać Novy, a dokładnie Richarda Ridera, niemniej jednak to wciąż są tylko fanowskie przypuszczenia, a nie oficjalne informacje. Kilka lat temu krążyły również pogłoski, według których Efron miałby zagrać Wolverine'a i choć Hugh Jackman powrócił do swej roli, zawsze mógłby to być jakiś wariant tejże postaci.

Opis filmu Bracia ze stali - najnowszego hitu z Efronem

Surowy teksański ojciec - głowa rodu Von Erich - zrobi wszystko, by jego synowie osiągnęli w sporcie to, czego on sam nie zdołał. Za kulisami wrestlerskich widowisk, na punkcie których w latach 80. oszalała Ameryka, kryją się jednak brutalne treningi, złamane charaktery, przekreślone marzenia i poturbowane braterskie relacje. Rodzicielskie ambicje okazują się przekleństwem synów - na Von Erichów spada cios za ciosem. Czy niezwyciężeni dotąd bracia unikną wiszącego nad nimi fatum?

Źródło: @MyTimeToShineH / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Bracia ze stali