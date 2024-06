Hawkeye otrzyma 2. sezon? Jest zarys fabuły?

Najnowsze doniesienia podają, że Hawkeye miałby otrzymać drugi sezon. Pojawił się również zarys fabuły i szczegóły dotyczące złoczyńcy.

Czy jest to dobry pomysł? No tak średnio. Hawkeye wypadł naprawdę dobrze patrząc na inne seriale spod szyldu Marvel Studios (nie oznacza to, że wszystkie były złe). Okazuje się jednak, że produkcja może otrzymać kontynuację.

Hawkeye powróci?

Hawkeye wydaje się pod wieloma względami najbardziej niedocenianym serialem Marvel Studios. Przy produkcji drugiego sezonu nie pomógł chociażby wypadek Jeremy'ego Rennera. Co jednak z obsadą i historią? Hailee Steinfeld niespodziewanie pojawiła się w Marvels, gdzie została zwerbowana przez Ms. Marvel do, jak mniemam, do Young Avengers. Jak podaje @MyTimeToShineH, Steinfeld ma powrócić do roli Kate Bishop w drugim sezonie Hawkeye'a.

W drugim sezonie miałby pojawić się brat Clinta, Barney, który odegrać ma główną rolę, a drugi sezon miałby przypominać film Raid. Czy drugi sezon jednak ujrzy światło dzienne? Na chwilę obecną nic tego nie zapowiada, ale jak dobrze wiemy Marvel lubi zaskoczyć.

O czym był serial?

Rdzeniem serialu Hawkeye jest przygotowywanie przez tytułowego bohatera swojej następczyni – chodzi o wspomnianą komiksową Kate Bishop. Do swojej roli powrócił oczywiście Jeremy Renner, a w jego podopieczną wcieliła się Hailee Steinfield. W obsadzie znajdują się także: Alaqua Cox jako Echo, Vera Farmiga jako Eleanor Bishop, Tony Dalton jako Swordsman czy Florence Pugh jako Yelena Belova.