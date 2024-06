Homelander zaprezentowany jako kolejny wojownik w Mortal Kombat 1

Zbliża się kolejne, przez wielu bardzo oczekiwane, uzupełnienie Kombat Packa - rozszerzenia najnowszej gry NetherRealm Studios.

Homelander to obok Omni-Mana chyba najciekawszy wojownik, który gościnnie dołącza do ofery Mortal Kombat 1. Na razie jeszcze nie dostaliśmy rozszerzonej prezentacji, ale ta wstępna już całkiem nieźle go eksponuje.

Homelander w MK1

Mortal Kombat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii bijatyk na świecie, znana głównie ze swojej brutalnej rozgrywki oraz krwawych fatality. Gra skupia się na pojedynkach pomiędzy różnorodnymi postaciami posiadającymi unikatowe umiejętności i style walki. W trakcie rozgrywki gracze mogą wykonywać specjalne ruchy, kombinacje oraz brutalne finishery, które kończą pojedynki w spektakularny sposób. Mortal Kombat 1 to nowa odsłona serii, która kontynuuje historię poprzednich gier oraz wprowadza kilka nowości w mechanice rozgrywki. Gra oferuje bogatą kampanię fabularną, w której gracze mogą poznać historie ulubionych postaci oraz ich motywacje. W trybie wieloosobowym można rywalizować z innymi graczami online.

