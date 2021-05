John Rambo i John McClane zmierzają do Call of Duty!

Tak, dobrze przeczytaliście tytuł, John Rambo i John McClane, popularni bohaterowie kina akcji lat 80′, niedługo trafią do Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty Warzone oraz Call of Duty Mobile!

Call of Duty: Black Ops Cold War oraz Call of Duty Warzone są osadzone w latach 80′ XX wieku. Nie dziwne więc, że do gry trafiają takie postacie jak Rambo czy McClane. Fortnite już jakiś czas temu spopularyzował wprowadzanie do gier znanych postaci z filmów, seriali, komiksów czy nawet innych gier, więc Activision musiało oczywiście dorzucić swoje 3 grosze. Dwójka operatorów trafi do gry 20 maja, wraz z nową aktualizacją, która prawdopodobnie wprowadzi wiele innych rzeczy. Na ten moment nie wiadomo, czy Bruce Willis oraz Sylvester Stallone użyczyli głosu postaciom, ale nie nastawiałbym się na to.

Some heroes Die Hard. Others draw First Blood. The action begins May 20th. pic.twitter.com/8Rr3c7g26u — Call of Duty (@CallofDuty) May 13, 2021

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe