Joe Hill i spotkanie autorskie online – premiera wznowienia „Pudełka w kształcie serca”

Już niebawem, bo 10 marca bieżącego roku, premierę będzie miała powieść Joe Hilla pod tytułem Pudełko w kształcie serca. Z tej okazji Empik zorganizuje spotkanie autorskie online z uznanych autorem horrorów młodego pokolenia. Rozmowę poprowadzi Marcin Zwierzchowski, z kolei za tłumaczenie konsekutywne odpowiadać będzie Taida Meredith. Tłumaczeniem na język migowy się Bernard Kinow. W trakcie wydarzenia możliwe będzie zadawanie pytań autorowi w komentarzach pod streamingiem. Transmisja ze spotkania dostępna będzie na Facebook.com/empikcom

„Pudełko w kształcie serca” to debiutancka powieść Hilla. Gdy pojawiła się na rynku, ogłoszono ją najgłośniejszą premierą literatury grozy od czasów Clive’a Barkera, jak i również poruszającą tematy duchów i zjaw. Główny bohater historii, Jude Coyne, to muzyk rockowy w średnim wieku z upodobaniem do kobiet, psów i spokoju. I do swej szczególnej kolekcji. Muzyk uwielbia wszystko, co makabryczne i trafiając na internetową aukcję… ducha, nie waha się go kupić. Gdy jednak dostarczony zostaje mu czarny garnitur zmarłego umieszczony w pudełku w kształcie serca Jude zaczyna przeczuwać, że to nie sieciowa zabawa dla ekscentryków. Duch jest bowiem nader realny i ma złowrogie zamiary… Książka uhonorowana została nagrodami Bram Stoker Award i Locus Award i została uznana za jedną z najlepszych powieści 2007 według magazynu „Publisher Weekly”.