Agatha dostała nowy tytuł na Twitterze/X, po czym... Marvel skasował wiadomość

Dziwacznych sytuacji związanych ze spin-offem WandaVision ciąg dalszy. Tak, znowu poszło o tytuł…

Agatha: Coven of Chaos, Agnes of Westview, Agatha: Darkhold Diaries - takie propozycje pojawiały się jedna po drugiej, ale ich żywotność z jakichś względów nie była zbyt długa. I bardzo możliwe, że i tym razem nic z tego nie będzie.

Nowy tytuł - stare kłopoty?

Na Twitterze/X pojawił się bowiem kilka godzin temu nowy wpis z kolejną propozycją tytułu filmu - Agatha: The Lying Witch With Great Wardrobe. Zanim jednak wszyscy zdążyli rzucić tą informacją, nawiązująca do słynnej powieści C.S. Lewisa gra słów została w mig usunięta. Trudno obecnie określić, czy ponownie doszło do zmiany zdania, czy np. ktoś omyłkowo udostępnił to zbyt wcześnie, ale powoli robi się z tego coraz bardziej absurdalna sytuacja.

O czym opowie spin-off?

W serialu do tytułowej roli powróci Kathryn Hahn, a serial będzie czymś w stylu mrocznej komedii. Będzie to spin-off WandaVision, który domknie rozgrzebane wątki z pierwszej serialowej produkcji MCU. Dodatkowo w serialu ma pojawić się sporo postaci z serialu o Wandzie Maximoff, a także zobaczymy kilka nowych twarzy. Nie wiemy dokładnie kiedy dokładnie odbędzie się premiera, ale mówi się, że w 2024 roku.

