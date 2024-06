Angelo rządzi z nowymi odcinkami! Serial niegdyś emitowany na Cartoon Network powraca!

Tego się nie spodziewaliśmy. Francuski serial animowany Angelo rządzi, który od 2010 roku w Polsce można było oglądać na kanale Cartoon Network, otrzyma nowy sezon!

Według źródeł właśnie ruszyły prace nad 6. sezonem serialu Angelo rządzi. Na chwilę obecną trwają one wyłącznie we Francji oraz w Niemczech. Tam premiera nowych odcinków zaplanowana jest na 2026 rok. Na chwilę obecną trudno spekulować, czy w Polsce również doczekamy się kolejnych epizodów serii. Przeszkodę stanowi chociażby fakt, że 5. sezon nie otrzymał swojej polskiej wersji językowej.

Marion Winter, starsza menedżerka ds. pozyskiwania programów i koprodukcji w Super RTL, powiedziała:

Angelo rządzi to najważniejsza atrakcja naszego programu dla dzieci TOGGO od 2010 roku. Dzięki unikalnemu połączeniu kreatywności i inteligencji tytułowy bohater oraz jego przyjaciele towarzyszyli kilku pokoleniom niemieckich dzieci podczas ich dorastania. Nie możemy się doczekać kontynuacji tego sukcesu dzięki nowym, szalonym przygodom.

Zwiastun 5. sezonu Angelo rządzi

Informacje o serialu Angelo rządzi

Angelo Rządzi to produkcja TeamTO we współpracy z France Télévisions, Canal+ oraz Super RTL. Po wydaniu najnowszego sezonu łączna liczba odcinków animacji będzie wynosić 312, z czego jeden z nich to świąteczny odcinek specjalny.

W polskiej wersji językowej serialu głosu użyczyli m.in.: Hanna Kinder-Kiss, Monika Pikuła, Miłosz Konkel, Jacek Kopczyński, Łukasz Lewandowski czy Magdalena Krylik.

