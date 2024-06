Żwirek kręci z Muchomorkiem! Shrek po śląsku w katowickim kinie Światowid!

Żodyn się nie spodziewał Shreka po śląsku. Kultowe kino studyjne Światowid w Katowicach przygotowało dla widzów specjalny pokaz ukochanej animacji.

Jak się okazuje seanse w gwarze śląskiej cieszą się sporym zainteresowaniem. Pierwotnie z tym pomysłem wyszło katowickie kino Kosmos, które postanowiło puścić Terminatora: Dzień sądu po śląsku. Pierwszy seans wyprzedał się błyskawicznie co poskutkowało trzema kolejnymi pokazami. One również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Cykl ten przejęło kino Światowid. Zdecydowali się na Pulp Fiction w gwarze śląskiej. Tak samo jak Terminator 2, bilety wyprzedały się momentalnie i kino zdecydowało się powtórzyć pokaz trzykrotnie. Następnie postawili na kultowy Top Gun z Tomem Cruisem. W tym przypadku również łącznie odbyły się 4 seanse. Jeżeli chcielibyście obejrzeć film o niesamowitych akrobacjach samolotowych to nic straconego. 27 i 28 maja odbędą się ostatnie pokazy Top Guna po śląsku na które są jeszcze dostępne bilety.

Ale będzie ubaw, męskie rozmowy, takie o życiu i śmierci, a rano… zrobię jajecznicę.

Dzięki ogromnemu zainteresowaniu dotychczasowymi seansami po śląsku, kino Światowid zdecydowało się na kultową animację z sympatycznym ogrem i przezabawnym osłem. Autorskie tłumaczenie na gwarę śląską wykonał Grzegorz Kulik. Dialogi, tak samo jak przy poprzednich seansach, będą czytane na żywo przez aktorów teatru Śląskiego. Specjalny seans odbędzie się w sobotę 1 czerwca o godzinie 17:30. Biorąc pod uwagę zainteresowanie Terminatorem 2, Pulp Fiction i Top Gunem to Shrek najpewniej też będzie miał dodatkowe seanse. Mamy nadzieję, że kino Światowid będzie nadal szerzyło gwarę śląską poprzez kultowe filmy.

O czym opowiada Shrek?

Shrek żył sobie szczęśliwie w swojej samotni na bagnach. Do czasu... Jego spokój został zakłócony inwazją dokuczliwych postaci z bajek wygnanych z królestwa przez złego Lorda Farquaada. Zdecydowany ocalić ich wszystkich, a przede wszystkim swój dom, Shrek porozumiewa się z Lordem i wyrusza na poszukiwanie pięknej Królewny Fiony mającej zostać żoną Farquaada. W niebezpiecznej misji towarzyszy mu przemądrzały osioł, który zrobi dla Shreka wszystko... z jednym małym wyjątkiem - nie przestanie gadać! Ocalenie Królewny przed ziejącym ogniem smokiem okazuje się być niewielkim problemem. Na jaw bowiem wychodzi jej głęboko skrywany sekret.

