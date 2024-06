Animacja What if...? zakończy się wraz z trzecim sezonem. Co wiemy o finale antologii Marvela?

Trzeci sezon animacji What If...? Marvela będzie zarazem jego finałowym. Choć antologii dobiega końca Studio pracuje już nad kolejnymi animowanymi projektami w tym nad drugim sezonem X-Men '97, Marvel Zombies i Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Świeżo po emisji finału sezonu jednego z najgorętszych projektów animowanych Marvela ostatnich lat, inny otrzymał właśnie ekscytującą aktualizację od szefa Marvel TV, Brada Winderbauma. W rozmowie z ComicBook.com ujawnił on, że trzeci sezon What If...? będzie kolejnym tytułem, który zostanie wyemitowany!

Winderbaum zdradził także kilka informacji na temat tego, ile sezonów mogą spodziewać się fani MCU od serialu bogato czerpiącego z motywu multiwersum:

Trzeci sezon What If...? — to może być ten tytuł, który wyjdzie następny, jeśli chodzi o animację. Będzie to kulminacja trylogii. Jesteśmy już blisko jej ukończenia i czuję, że naprawdę przeszliśmy przez niesamowite emocjonalne doświadczenie z Uatu. W Obserwatorze wspaniałe jest to, że przedstawia się jako nieczuły, zimny, tylko i wyłącznie obserwator, ale tak naprawdę troszczy się bardziej niż wszyscy. To jest w pełni widoczne w trzecim sezonie."

Czekając na to jak wypadnie większe zaangażowanie Jeffreya Wrighta w roli Obserwatora oraz mając na względzie potwierdzenie Winderbauma, że sezon trzeci będzie końcem What If...?, fani mają wiele powodów do ekscytacji w niedalekiej przyszłości. What If...? jest jednym z dwóch seriali Marvela na Disney Plus, które doczekały się drugiego sezonu (drugim jest Loki), ale nie jest to jedyny serial, który został odnowiony.

X-Men '97 odniosło wielki sukces dla Marvela i już potwierdzono powstanie drugiej serii. Animacja została bardzo dobrze przyjęta tak przez krytyków jak i fanów, uzyskując niemal idealny wynik 99% od recenzentów i 94% od widzów w serwisie Rotten Tomatoes. Biorąc pod uwagę, że trzeci sezon What if…? będzie kulminacją trylogii, wydaje się jednak , że Marvel Studios jest gotowe zakończyć tę część historii i ruszyć naprzód z innymi projektami animowanymi.

Nad jakimi animacjami pracuje Marvel?

Chociaż trzeci sezon What If...? ma być następnym projektem animowanym Marvela, który pojawi się na Disney Plus (według Winderbauma), fani MCU mają jeszcze wiele powodów do ekscytacji w dziale animacji. Daty premier nie są jeszcze co prawda znane, ale po zakończeniu What If...? Marvel skoncentruje się na kolejnych sezonach X-Men '97, a także na Marvel Zombies, i Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

MCU wyemitowało swój pierwszy projekt w kategorii wiekowej dla dorosłych wcześniej w tym roku. Było nim Echo. Z kolei tę samą kategorię wśród animacji ma otrzymać Marvel Zombies. Wciąż mamy niewiele informacji na temat Your Friendly Neighborhood Spider-Man , ale potwierdzono, że Tom Holland nie będzie użyczał głosu tytułowej postaci. Z kolei Charlie Cox użyczy głosu Daredevilowi w tym serialu.

Nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery finałowego sezonu What If...?. Serial czerpie garściami z uniwersum Marvela, przedstawiając alternatywne wersje historii ulubionych bohaterów fanów. Wydarzeniom bacznie przygląda się Obserwator, który nie może w nie ingerować. Dwa sezony animacji są dostępne na Disney Plus.

Gwiazdy What if…?

Dotychczas w animacji głosu użyczyła plejada gwiazd, która zagrała w innych produkcjach MCU. Swoje role w animowanym wydaniu powtórzyli między innymi Benedict Cumberbatch, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Jeremy Renner, Hayley Atwell, Karen Gillan czy Josh Brolin. Mieliśmy również okazję usłyszeć nowych aktorów, wcielających się w kultowe postacie, w tym Josha Keatona jako Steve'a Rogersa, Lake Bell jako Natashę Romanoff czy Micka Wingerta jako Tony'ego Starka.

Niemal wszystkie odcinki animacji wyreżyserował Bryan Andrews. Scenarzystami What if…? są A.C. Bradley, Matthew Chauncey i Ryan Little. Producentami wykonawczymi projektu są Andrews, Bradley, Winderbaum oraz Victoria Alonso, Kevin Feige i Louis D'Esposito. Każdy z sezonów serialu liczy sobie dziewięć odcinków.

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe