Crunchyroll Anime Awards – znamy laureatów!

Crunchyroll Anime Awards to coroczne nagrody przyznawane przez Crunchyroll, czyli amerykański serwis przeznaczony do oglądania anime. Nagrody pierwszy raz wręczono w 2017 roku. Wyróżnione zostały wtedy tytuły z 2016 roku.

Rok 2020 był specyficzny nie tylko dla anime, ale i całego rynku filmowego czy serialowego. Mimo to pojawiło się kilka ważnych tytułów. Tegoroczna nagroda główna przypadła Jujutsu Kaisen. Anime to otrzymało najwięcej wyróżnień ze wszystkich nominowanych seriali. Za najlepsza komedię uznano Kaguya-Sama: Love is War, które zdobyło tę nagrodę drugi rok z rzędu.

Pełna lista zwycięzców poniżej:

Anime roku – Jujutsu Kaisen

Najlepsza animacja – Keep Your Hands Off Eizouken!

Najlepsze fantasy – Re: ZERO

Najlepsza komedia – Kaguya-sama: Love Is War

Najlepszy dramat – Fruits Basket

Najlepsza postać kobieca – Kaguya Shinomiya, Kaguya-sama: Love Is War

Najlepsza postać męska – Shoyo Hinata, Haikyū!! To The Top

Najlepsza bohaterka – Catarina Claes, My Next Life As A Villainess: All Routes Lead To Doom!

Najlepszy antagonista – Ryomen Sukuna, Jujutsu Kaisen

Najlepsza scena walki – Deku kontra Overhaul, My Hero Academia

Najlepszy wynik – Kevin Penkin, Tower Of God

Najlepszy reżyser – Masaaki Yuasa, Keep Your Hands Off Eizouken!

Najlepiej stworzona postać – Mayuka Ito, Toilet-bound Hanako-kun

Najlepsza para – Nasa Yuzaki i Tsukasa Yuzaki, Tonikaku Kawaii

Najlepszy występ VA (JP) – Yusuke Kobayashi jako Natsuki Subaru, Re: ZERO

Najlepszy występ VA (EN) – Zeno Robinson jako Hawks, My Hero Academia

Najlepsza piosenka otwierająca (OP) – Wild Side (ALI), BEASTARS

Najlepsza piosenka na zakończenie (ED) – Lost in Paradise (ALI feat. AKLO), Jujitsu Kaisen

Źródło: polygon.com / Ilustracja wprowadzenia: Crunchyroll Anime Awards