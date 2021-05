Heels – nowe zdjęcia z planu serialu!

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu Heels. Serial stacji STARZ skupi się na amerykańskim wrestlingu i dwóch braciach walczących na ringu. W Jacka i Ace’a Spade wcielają się Stephen Amell oraz Aleksander Ludwig.

Prace nad nowym serialem stacji STARZ trwają od 2017 roku. Nie obyło się bez trudności związanych z pandemią, ale finalnie produkcję udało się zakończyć, a do sieci trafia coraz więcej materiałów i zdjęć. Po pierwszym zwiastunie serialu przyszła kolej na nową porcję zdjęć z planu.

I’m about to whip the title belt over the top rope. True story. pic.twitter.com/4UBAC6yM7e — Stephen Amell (@StephenAmell) May 15, 2021

What your faces will look like when you see #HeelsSTARZ this August. I'm calling it. pic.twitter.com/lc9dtK0wvc — Heels (@HeelsSTARZ) May 6, 2021

POV: You just landed an epic move in the ring. #HeelsSTARZ pic.twitter.com/zP1MpfGXFY — Heels (@HeelsSTARZ) May 14, 2021

Serial opowie o rodzinie zajmującej się amerykańskim wrestlingiem. By zachować spuściznę zmarłego ojca, bracia Spade będą ze sobą rywalizować na ringu i poza nim. Stephen Amell wciela się w rolę Jacka Spade, zawodnika lokalnego klubu wrestlingowego DWL i nemezis swojego młodszego brata Ace’a, którego odgrywa Aleksander Ludwig. W Heels wystąpią również Mary McCormack, Kelli Berglund, Allen Maldonado, Chris Bauer, Robby Ramos i James Harrison. Za scenariusz odpowiada Michael Waldron, który pracuje także nad serialem Loki, natomiast showrunnerem produkcji został Mike O’Malley. Premiera serialu w stacji STARZ odbędzie się 15 sierpnia 2021 roku.

Źródło: twitter/ Ilustracja wprowadzenia: kadr ze zwiastuna serialu Heels