Mamy kadr z nadchodzącej kontynuacji Potwory i spółka!

Mamy kolejne informacje na temat nadchodzącej kontynuacji filmu Potwory i spółka. Dzisiaj w mediach społecznościowych pojawił się pierwszy kadr z nadciągającego serialu animowanego. Na grafice przedstawiona jest piątka mieszkańców Monstropolis, a zarazem najprawdopodobniej pracowników fabryki Potwory i spółka. Wiele wskazuje, iż znajdują się oni w gmachu tegoż ośrodka. Poza wyglądem możliwych głównych bohaterów, wiele więcej jednak nie daje nam dzisiaj oficjalnie udostępniony kadr. Czy jest to jednak mało?

It’s a monstrous sneak peek with this new look at #MonstersAtWork! Start streaming the Original Series July 2 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/iozogdXdpK

— Disney (@Disney) May 12, 2021