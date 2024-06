Netflix udostępnia fragment scenariusza pierwszego odcinka finałowego sezonu The Umbrella Academy!

Czekacie na nowe odcinki The Umbrella Academy? Jeśli tak, to Netflix ma dla Was nie lada prezent. Gigant streamingowy postanowił udostępnić fragment scenariusza pierwszego odcinka 4. sezonu serialu.

Choć na finałowe odcinki The Umbrella Academy musimy czekać jeszcze do sierpnia, Netflix postanowił nieco umilić ten czas fanom, publikując fragment scenariusza nadchodzącego sezonu. Jest to jedna strona, która zawiera w sobie kilka kwestii z pierwszego epizodu. Sam Netflix zachęca do przyjrzenia się swemu materiałowi, który umieściliśmy poniżej.

Fragment scenariusza

Więcej o filmach i serialach Netflixa przeczytasz w Movies Room:

Opis trzeciego sezonu The Umbrella Academy

Członkom Akademii Umbrella udało się nie dopuścić do końca świata w 1963 roku. Wracają więc do swojego teraźniejszego domu w przekonaniu, że zapobiegli apokalipsie i raz na zawsze zresetowali czasoprzestrzeń. Po krótkiej przerwie na świętowanie szybko okazuje się jednak, że sytuacja uległa sporej (no dobrze — całkowitej) zmianie. Na scenę wkracza bowiem Akademia Sparrow. Jej sprytni, eleganccy i przyjemni jak papier ścierny członkowie natychmiast ścierają się z Akademią Umbrella w brutalnej walce, która w ostatecznym rozrachunku okazuje się jednak najmniejszym problemem dla wszystkich zainteresowanych. Superbohaterom przychodzi się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, porażkami i niespodziankami, a także stawić czoła niezidentyfikowanemu bytowi, który sieje we Wszechświecie zamęt i spustoszenie (przy czym niewykluczone, że jego pojawienie się to tak naprawdę ich sprawka). Czy rodzeństwu uda się przekonać nową (lepszą?) rodzinę Taty do pomocy, aby wspólnie naprawić to, co zepsuło ich przybycie? Czy powrót do życia sprzed apokalipsy będzie możliwy? A może ten nowy świat okaże się czymś więcej niż tylko drobną anomalią w czasoprzestrzeni?

Źródło: Netflix / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe