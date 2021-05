Nowe zdjęcia z Pam & Tommy. Lily James w ikonicznym kostiumie Pameli Anderson ze Słonecznego Patrolu!

W zeszłym tygodniu furorę zrobiły oficjalne zdjęcia z serialu Pam & Tommy, na których zaprezentowano niesamowitą przemianę i charakteryzację jakiej poddano gwiazdy produkcji. Teraz do sieci trafiły fotosy brytyjskiej aktorki z dnia zdjęciowego, podczas którego najwyraźniej kręcono sceny odtwarzające udział Pameli Anderson w serialu Słoneczny patrol.

lily james as pamela anderson.. it's getting scary at this point pic.twitter.com/ZVSOr5mqSF

Hulu is definitely doing some witchcraft magic with the series… pic.twitter.com/911JtDdIFT

— The world of films (@Film_Worlds) May 14, 2021

Lily James as Pamela Anderson on the set of Hulu's upcoming miniseries 'Pam & Tommy'. pic.twitter.com/fPCJoJjmW5

More pictures of Lily James as Pamela Anderson this week in Los Angeles 📸 via @lilyjamescom pic.twitter.com/XysKjvAqYD

— best of lily james (@badpostslily) May 14, 2021