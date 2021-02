Ogłoszono datę premiery nowego serialu z Gwiezdnych Wojen.

Następna misja oddziału Bad Batch niedługo się rozpocznie ekskluzywnie na Disney Plus. Zostało to właśnie ogłoszone w mediach społecznościowych marki Lucasfilm.

Lucasfilm i The Walt Disney Company ogłosiły wczoraj, iż serial Star Wars: The Bad Batch (następny serial animowany z uniwersum Gwiezdnych Wojen) zadebiutuje 4 maja 2021 (czyli w Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen) ekskluzywnie na Disney+. Premiera następnego odcinka odbędzie się w piątek 7 maja. Następne epizody udostępniane będą co tydzień właśnie w piątki. Tak samo było z serialem The Mandalorian.

Serial przedstawi losy członków elitarnej i eksperymentalnej grupy żołnierzy z oddziału Clone Force 99 (grupa ta po raz pierwszy została przedstawiona w serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów), po rozkazie 66 i przekształceniu Republiki w Imperium Galaktyczne. Członkowie oddziału Bad Batch, jak wolą być nazywani (wyjątkowego oddziału złożonego z klonów bardzo różniących się od swoich braci stanowiących większość Wielkiej Armii Republiki), posiadają najróżniejsze rodzaje umiejętności, które czynią ich niesamowicie efektywnymi żołnierzami i potężną załogą.

Star Wars: The Bad Batch, an Original Series, starts streaming May the 4th on @DisneyPlusUK. pic.twitter.com/TyL1vNDeWt — Star Wars UK (@StarWarsUK) February 24, 2021

Serial Star Wars: The Bad Batch posiada bardzo potężną ekipę produkcyjną. Producentem wykonawczym jest Dave Filoni (The Mandalorian, Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów), Athena Portillo (Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, Star Wars: Rebelianci), Brad Rau (Star Wars: Rebelianci, Star Wars Resistance) i Jenniger Corbett (Star Wars Resistance, Agenci NCIS) wraz z Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars: Rebelianci) jako współproducent wykonawczy. Do twórców należy również Josh Rimes (Star Wars Resistance) jako producent. Brad Rau jest również dyrektorem nadzorującym, a Jenniger Corbett także głównym scenarzystą.

Źródło: Twitter.com / Ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów