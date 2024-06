Powstanie nowa wersja The Munsters! Serial 1313 wyprodukuje James Wan

Po filmie The Munsters w reżyserii Roba Zombie, który trafił bezpośrednio na DVD i Blu-Ray w 2022 roku, Universal ogłosił nową, telewizyjną wersję kultowego serialu telewizyjnego zatytułowaną 1313.

Nowy horrorowy serial studia Universal opracowuje i wyprodukuje firma Jamesa Wana, Atomic Monster. Ma on być reinterpretacją klasycznego sitcomu z 1964 roku The Munsters, osadzoną w Uniwersum Potworów Universala.

Kto zaangażowany w prace nad serialem?

Lindsey Anderson Beer (Smętarz dla zwierzaków: Początki, Sierra Burgess jest przegrywem) będzie showrunnerką 1313. Tytuł ten oczywiście odnosi się do adresu rodziny Munsterów, 1313 Mockingbird Lane.

Jak donosi portal Deadline, nad projektem pracują James Wan, Lindsey Anderson Beer i Ingrid Bisu dla UCP. Firmy produkcyjne zaangażowane w serial to Atomic Monster i LAB BREW.

Producentami wykonawczymi 1313 są Lindsey Anderson Beer i James Wan, Michael Clear i Rob Hackett z Atomic Monster. Ingrid Bisu jest współproducentką wykonawczą nadchodzącego serialu.

Więcej o horrorach na Movies Room:

O czym opowiada The Munsters?

The Munsters to amerykański sitcom, przedstawiający życie domowe rodziny łagodnych potworów. W serialu wystąpili Fred Gwynne jako potwór Frankensteina Herman Munster, Yvonne De Carlo jako jego wampirza żona Lily, Al Lewis jako dziadek i wiekowy wampir Hrabia Dracula, Beverley Owen (później zastąpiona przez Pat Priest) jako ich siostrzenica Marilyn oraz Butch Patrick jako ich syn przypominający wilkołaka, Eddie. Rodzinnym zwierzakiem, nazwanym Spot, był ziejący ogniem smok.

Serial The Munsters jest dostępny na platformie Peacock. Był emitowany przez raptem dwa sezony, od 1964 do 1966 roku, dając początek kilku filmom pełnometrażowym i sequelowi zatytułowanemu The Munsters Today (1988 – 1991). Ostatnio Bryan Fuller stworzył Mockingbird Lane, reinterpretację serialu dla NBC, która jednak nie wyszła poza odcinek pilotażowy.

Chociaż różni aktorzy grali te role na przestrzeni dziesięcioleci, fundamenty The Munsters pozostały w dużej mierze niezmieniona, a różne seriale i filmy dokumentowały zwariowane życie uroczej rodziny potworów. Zobaczymy co zatem będzie oznaczać mroczna reintepretacja ich historii. Więcej informacji o 1313 już wkrótce.

Źródło: Bloody Disgusting / ilustracja wprowadzająca: Kadr z serialu The Munsters