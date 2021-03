Superman i Lois – serial otrzyma drugi sezon!

Sezon 1. serialu Superman i Lois miał swoją premierę kilka dni temu i już dzisiaj otrzymujemy informację, że serial otrzyma drugi sezon!

Po zaskakująco dobrze odebranym pierwszym odcinku serialu Superman i Lois, stacja The CW postanowiła kontynuować historię tytułowych bohaterów w drugim sezonie! Oficjalne konto Superman & Lois ogłosiło tę wiadomość na Twitterze, a wraz z nią załączyli nowe zdjęcie promujące serial. Kontynuacja serialu jest zdecydowanie dobrym wyborem. The CW już od kilku lat tworzy seriale o bohaterach DC Comics, ale niestety nie zawsze były one zbyt pozytywnie przyjmowane wśród fanów, jak i krytyków. Tym razem, pierwszy odcinek pozytywnie zaskoczył widzów. Miejmy nadzieję, że ten poziom utrzyma się przez resztę sezonu, oraz że drugi, będzie tak samo dobry, albo nawet lepszy, jak pierwszy.

The sky’s the limit. #SupermanAndLois has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/Muj32C3RT3 — Superman & Lois (@cwsupermanlois) March 2, 2021

Obok Tylera Hoechlina oraz Elizabeth Tulloch w produkcji występują: Erik Valdez (Graceland), Jordan Elsas (Małe ogniska, Panic), Alexander Garfin (New Amsterdam), Inde Navarrette (Trzynaście powodów), Wolé Parks (All American) oraz Adam Rayner (Kochanki), a także Dylan Walsh (Bez skazy) i Emmanuelle Chriqui (Ekipa).

Serial Superman i Lois powstał na podstawie bohaterów komiksów DC, wykreowanych przez Jerry’ego Siegela oraz Joego Shustera. Producentem serialu jest Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Television. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Greg Berlanti (Arrow, Titans), Todd Helbing (The Flash, Piraci), Sarah Schechter (Batwoman, Riverdale) oraz Geoff Johns (DC’s Stargirl, Wonder Woman).

Źródło: The CW, Twitter / Ilustracja wprowadzenia: The CW