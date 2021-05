Szadź – oto bohaterowie nowego sezonu!

Po dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się w Duchnikach Piotr Wolnicki oczekuje w celi na proces. Agnieszka Polkowska nie ma wątpliwości, że schwytała seryjnego mordercę. Zeznania Joli i jej matki na pewno doprowadzą do wyroku skazującego. Czy na pewno Premiera drugiego sezonu już 11 maja w Playerze!

PIOTR WOLNICKI. Piotr zostaje osadzony w areszcie, gdzie czeka na rozprawę sądową. Nie przyznaje się do popełnienia żadnego z morderstw. Z przykładnego męża i ojca, szanowanego wykładowcy uniwersyteckiego staje się przestępcą, którego sprawę śledzi cała Polska. Teraz to niemal celebryta, upajający się zainteresowaniem opinii publicznej. Inteligentny, przystojny i przebiegły staje się idealnym bohaterem mediów. Jego mordercze instynkty nadal nie dają o sobie zapomnieć. W końcu jednak znajduje sposób, by nasycić się zbrodnią i pozostać poza wszelkim podejrzeniem.

AGNIESZKA POLKOWSKA. Agnieszka nie ma wątpliwości, że schwytała groźnego przestępcę. Wolnicki to bezwzględny, seryjny morderca, którego udało jej się zatrzymać po wyczerpującym śledztwie. Zeznania jej i Joli nie przynoszą jednak oczekiwanego rezultatu. Polkowska nie potrafi pogodzić się ze swoją bezsilnością. Nadal zamierza bacznie obserwować Piotra, który jej zdaniem tylko czeka na kolejną sposobność, by popełnić morderstwo. Wymiar sprawiedliwości zawodzi, Polkowska musi więc wziąć sprawy w swoje ręce.

LILA. Tajemnicza kobieta, która niespodziewanie pojawia się ponownie w życiu Piotra. Gdy media zaczynają informować o zatrzymaniu Wolnickiego Lila postanawia odwiedzić go w areszcie. W młodości łączyła ich bliska relacja. Poznali się w domu dziecka. Wydaje się, że teraz to jedyna przychylna mu osoba.

TOMASZ MRÓWIEC. Ostatnie spotkanie z Piotrem zakończyło się dla Mrówca pobytem w szpitalu. Podczas procesu komisarz zeznaje, by obciążyć Wolnickiego. Jest przekonany, że to właśnie Piotr odpowiada za morderstwa, których dokonano w okolicach Opola. Z właściwym sobie wdziękiem stara się wesprzeć Polkowską, dla której sprawa seryjnego mordercy ma wymiar osobisty. Wspólne śledztwo bardzo ich do siebie zbliża.

EWELINA WROŃSKA. Wrońska dołącza do śledztwa kierowanego wcześniej przez Polkowską. Jest oddaną policjantką, która w przeciwieństwie do Agnieszki nie pozwala sobie na działanie pod wpływem impulsu. Postępuje zgodnie z przepisami, by nie narażać własnej kariery, ale również dla dobra śledztwa. W przeszłości Wrońska i Mrówiec byli parą. Jednak ich związek nie przetrwał próby czasu.

MONIKA WOLNICKA. Odkrycie prawdy o mężu zakończyło się dla Moniki niemal utratą życia. Teraz, po jego aresztowaniu, Wolnicka musi wziąć odpowiedzialność za siebie i dwójkę dzieci. Ich ochrona będzie dla niej najważniejszym zadaniem, szczególnie teraz, gdy ich ojciec oczekuje na wyrok w swojej sprawie. Monika wraca do pracy i przeprowadza się, by zostawić przeszłość za sobą. Piotr nie zamierza jej tego ułatwić.