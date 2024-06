Nowe wieści o współpracy Scarlett Johansson i Marvel Studios? Powstaje serial o nowej bohaterce?

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że projekt dla Marvel Studios ze Scarlett Johansson w roli producentki wciąż powstaje i są już pierwsze plotki odnośnie nadchodzącej produkcji. Serial ma wprowadzić nową postać do MCU.

Oczywiście nie chodzi o nową postać autorską, a taką, która nie pojawiła się jeszcze w Marvel Cinematic Universe. Mimo konfliktu Scarlett Johansson i Marvel Studios, obie strony dalej współpracują i tworzą nowy serial dla Disney+.

Nowa postać?

Natasha Romanoff odeszła od nas w Avengers: Koniec gry, a później mogliśmy ją jeszcze zobaczyć w Czarnej Wdowie. Po premierze filmu o Nataszy pojawiły się kontrowersje związane z Marvel Studios, a aktorka wytoczyła pozew w stronę Disneya. Mimo wszystko jakoś to się ułożyło, a aktorka teraz pracuje przy nowym serialu dla Disney+, co potwierdziła w ubiegłym roku podczas promocji Asteroid City. Pojawiły się co do tego nowe informacje. Niedawna plotka głosiła, że tajemniczy projekt będzie serialem Disney+, a serwis Giant Freaking Robot poinformował, że projekt będzie dotyczyć bohaterki o pseudonimie The Blonde Phantom.

Informację tę podał również scooper MyTimeToShineHello, który niejednokrotnie potwierdził swoje doniesienia - chociażby odnośnie Spider-Mana: Bez drogi do domu czy też Doktora Strange'a w multiwersum obłędu.

Kim jest The Blond Phantom?

The Blond Phantom to postać z komiksów wydawanych przez Marvel Comics. Jest to alter ego Louise Grant Mason, która debiutowała w komiksie "All Winners Comics" #19 w 1946 roku. Louise Grant Mason była asystentką detektywa w nowojorskiej agencji detektywistycznej, jednak po śmierci swojego szefa, staje się superbohaterką o pseudonimie The Blond Phantom. Jest to postać znana głównie z okresu złotej ery komiksu.

