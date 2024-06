The Family Stallone powraca z drugim sezonem!

The Family Stallone to popularny program z nominowanym do Oscara® Sylvesterem Stallone, jego żoną Jennifer Flavin Stallone oraz ich córkami: Sophią, Sistine i Scarlet.

Już w najbliższy czwartek, 16 maja, wyłącznie w SkyShowtime odbędzie się premiera drugiego sezonu popularnego programu The Family Stallone z nominowanym do Oscara® Sylvesterem Stallone, jego żoną Jennifer Flavin Stallone oraz ich córkami: Sophią, Sistine i Scarlet. Tego dnia do serwisu dodane zostaną wszystkie odcinki nowego sezonu.

Co zobaczymy w drugim sezonie?

W tym sezonie jedna z najsłynniejszych rodzin Los Angeles po 40 latach na dobre opuszcza Hollywood i przeprowadza się na wschód. Córki Sophia i Sistine realizują swoje marzenia w Nowym Jorku, a Scarlet idzie na studia i cieszy się nowym związkiem w Miami. Sly i Jen postanawiają więc, że dobrym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału w ich życiu będzie Palm Beach. Pomimo odległości dzielących członków rodziny więzy łączące Stallone’ów pozostają silne. Kulminacją sezonu jest przełomowa podróż do Włoch, podczas której bohaterowie zagłębiają się w historię swoich korzeni, stając się sobie jeszcze bliżsi i tworząc wspaniałe wspomnienia.

O The Family Stallone

The Family Stallone to program wytwórni MTV Entertainment Studios. Jego producentami wykonawczymi są Benjamin Hurvitz i Nadim Amiry, a także Julie Pizzi, Farnaz Farjam i Jonathan Singer z ramienia wytwórni Bunim-Murray Productions. Funkcje współproducentów wykonawczych pełnią Chris Ray i Jason Williams. Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.

