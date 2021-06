The Honor at Magic High School – obsada głosowa oraz grafika promująca!

Ujawniono kolejnych członków obsady The Honor at Magic High School. Ponadto udostępniono nową grafikę przedstawiającą bohaterów nadchodzącego wielkimi krokami serialu.

Omawiana produkcja to spin-off popularnej serii pt. The Irregular at Magic High School.

Do obsady omawianego serialu dołączyły gwiazdy dobrze znane z podkładania głosu w innych, niemniej popularnych animowanych seriach, którymi są na przykład: My Hero Academia, Fire Force i Higurashi: When They Cry – GOU. Poniżej znajduje się lista podanych przez Funimation aktorów, którzy właśnie zasili szeregi The Honor at Magic High School:

Yuichi Nakamura ( Jujutsu Kaisen ) – Tatsuya Shiba;

) – Tatsuya Shiba; Kana Hanazawa ( The Quintessential Quintuplets ) – Mayumi Saegusa;

) – Mayumi Saegusa; Marina Inoue ( Date A Live ) – Mari Watanabe;

) – Mari Watanabe; Mai Nakahara ( Higurashi: When They Cry – GOU ) – Suzune Ichihara;

) – Suzune Ichihara; Saki Ogasawara ( My Hero Academia ) – Azusa Nakajou;

) – Azusa Nakajou; Lynn ( Fire Force ) – Airi Isshiki;

) – Airi Isshiki; Atsumi Tanezaki ( Vivy -Fluorite Eye’s Song– ) – Shiori Kanou;

) – Shiori Kanou; Ibuki Kido ( SHOW BY ROCK!! Mashumairesh!! ) – Toko Tsukushiin;

) – Toko Tsukushiin; Erika Ishitobi – Saho Mizuo.

Ponadto wypada dodać, że Saori Hayami (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba), Sora Amamiya (Rent-a-Girlfriend) i Yuiko Tatsumi (Noragami Aragoto) ponownie podłożą głosy odpowiednio za następujące postacie: Miyuki Shiba, Honoka Mitsui i Shizuku Kitayama.

Ujawniona wraz z głosową obsadą grafika, ukazuje przede wszystkich głównych bohaterów animowanego widowiska. Znajdują się niej następujące postacie: Miyuki Shiba, Hinoka Mitsui, Shizuku Kitayama, Amelia Eimi Akechi Goldie, Airi Isshiki, Shiori Kanou, Toko Tsukushiin i Saho Mizuo.

Omawiany serial wpierw zadebiutuje w Japonii. Obywatele tego kraju będą się mogli cieszyć animowaną serią już od przyszłego miesiąca.

Źródło: ComingSoon.net/ Ilustracja wprowadzenia: Twitter.com/ Funimation