Vision Quest jednak nie jest porzucony? Pojawiła się aktualizacja!

Okazuje się, że Vision powróci do co najmniej jeden raz do MCU! Najnowsze doniesienia wskazują, że Marvel zatrudnił producenta wykonawczego Star Trek: Picard Terry’ego Matalasa do nowej produkcji z syntezoidem.

Były wielkie plany i każdy myślał, że to koniec. Jednak jeszcze jest światełko w tunelu i Vision ma powrócić. Nie widzieliśmy go od czasu WandaVision, lecz fani syntezoida mogą już zacierać rączki.

Vision powróci!

Jak donosi serwis Variety, Vision powróci w serialu, a showrunnerem będzie producent wykonawczy serialu Star Trek: Pocard - Terry Matalas. Jednak nie wiemy czy to będzie faktycznie serial Vision Quest, nad którym pracowała Jac Schaeffer. Niemniej możemy spodziewać się, że serial będzie nawiązywał do WandaVision raz do Agatha All Along, którego właśnie showrunnerką jest Schaeffer. Oczekiwania do Matalasa są naprawdę ogromne, zważywszy, że pracował przy wielu świetnych serialach - takich jak reboot McGyvera, serial 12 małp czy również wspomniany Star Trek: Picard.

Jakie oczekiwania do serialu?

Otóż jakiś czas temu mówiło się, że serial będzie adaptacją kultowego już komiksu Krucjata dziecięca, która skupia się głównie na postaciach Billyego i Tommyego, a także ogólnie na grupie Young Avengers. Wspomniani bliźniacy planują wyruszyć w poszukiwania ich matki - Scarlet Witch. Niestety na ich drodze stają różne przeciwności. Czy jednak ten wątek będzie poruszony w serialu? Raczej mało prawdopodobne. Możemy przypuszczać jedynie, że serial przedstawi historię Visiona po WandaVision i zobrazuje nam jego ból oraz zagubienie w obecnym świecie.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu WandaVision