WandaVision bez drugiego sezonu?! Elizabeth Olsen komentuje!

Marvel podbija nasze serca filmami superbohaterskimi już od dawna. Niedawno zaczął robić to także serialami, jednak jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeden z nich – WandaVision – nie otrzyma drugiego sezonu!

WandaVision to pierwszy serial Marvel Studios. Podbił on serca fanów. Miniserial w cudowny sposób opowiedział nam wewnętrzne przeżycia Wandy Maximoff po utracie wszystkich, którzy byli dla niej ważni. Po tak dobrej produkcji, wiele osób miało ogromne nadzieje, że powstanie drugi sezon. Postać Wandy przeszła w nim niemałą drogę i ogromną walkę wewnętrzną, co zaowocowało jej przerodzeniem się w Scarlet Witch.

Mimo chęci fanów, w jednym z ostatnich wywiadów dla Variety, Elizabeth Olsen prawdopodobnie potwierdziła, że drugi sezon WandaVision nie powstanie. Wywiad ten został przeprowadzony z odtwórczynią roli Wandy oraz Kaley Cuoco znanej między innymi z serialu Teorii Wielkiego Podrywu.

Cuoco: Myślisz, że zrobicie drugi sezon “WandaVision”? Olsen: Nie. To zbyt ograniczona historia. Cuoco: Ograniczona historia. My też tak mówiliśmy. Olsen: Znaczy, ja tak mówię. Nie wiem. Z Marvelem jest tak, że nigdy nie możesz powiedzieć nie.

Oznacza to, że na chwilę obecną nie jest planowany drugi sezon WandaVision. Mimo wszystko, wedle słów Olsen, nigdy nie wiadomo, czego spodziewać się po Marvelu. Najbardziej zastanawiać może jednak jej ostatnia wypowiedź, w której mówi, że „z Marvelem jest tak, że nigdy nie możesz powiedzieć nie”. Na chwilę obecną, jednak wygląda na to, że nie ma co liczyć na kolejny sezon serialu, a Scarlet Witch zobaczymy dopiero w filmie Doctor Strange: In The Multiverse of Madness.

WandaVision to amerykański serial serwisu Disney+, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy sezon liczył 9 odcinków i emitowany był od 15 stycznia 2021 roku do 5 marca 2021 roku.

