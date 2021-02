WandaVision – Jednak będzie odcinek bonusowy?!

Dziś otrzymaliśmy przedostatni odcinek WandaVision. Jednak Disney+ na swoim Twitterze podzieliło się z nami informacją, że zostały nam ostatnie dwa odcinki!

Disney+ UK na swoim Twitterze opublikowało nowy post z podpisem, że „Zostały tylko dwa odcinki”. Czy oznacza to, że dostaniemy jeszcze jeden odcinek WandaVision?! Serial został oficjalnie zapowiedziany na dziewięć odcinków. Disneyowi może chodzić równie dobrze o odcinek bonusowy zza kulis, ale mało prawdopodobnym jest to, że podpisaliby to pod standardowy odcinek. Czyżby Disney+ zdradziło nam ten jakże ukryty odcinek?

Only two episodes left 💥 The eighth episode of Marvel Studios' #WandaVision is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/IWYLsfrUjF — Disney+ UK (@DisneyPlusUK) February 26, 2021

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff oraz Visionie, którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Najbliższy, finałowy odcinek, zadebiutuje 5 marca.

Źródło: Twitter, ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe