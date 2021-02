WandaVision – odcinek 8. będzie najdłuższym w sezonie?

Serial WandaVision słynie z bardzo krótkich odcinków. Odliczając napisy końcowe, niektóre odcinki trwały 20-30 minut. Wygląda jednak na to, że w tym tygodniu otrzymamy najdłuższy odcinek sezonu!

Kolejny przeciek podaje, że ósmy epizod serialu WandaVision trwać będzie 47 minut! Poprzednio te samo źródło prawidłowo wyznaczyło długość siódmego odcinka. Dotychczas epizod 5 był najdłuższym z sezonu, ale wygląda na to, że to się może zmienić w najbliższy piątek. Serial WandaVision, składający się z 9. epizodów, ma długość sześciu godzin. Jeśli przecieki rzeczywiście się sprawdzą, finałowy odcinek serialu może trwać aż godzinę! Nic nie jest jednak potwierdzone. Jedyne co można w tej chwili powiedzieć to, że zbliżające się dwa ostatnie odcinki będą naprawdę ekscytujące.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostały dwa odcinki. Najbliższy z nich zadebiutuje w ten piątek, 26 lutego.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Marvel