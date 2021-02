WandaVision – Quicksilvera od początku miał grać Evan Peters

Evan Peters zawsze miał być Quicksilverem w WandaVision. MCU zawsze słynęło ze zwrotów akcji. Jednak jednym z największych było ponowne wprowadzenie Pietro Maximoffa, brata bliźniaka Wandy. Tym razem jednak w Quicksilvera wcielił się Evan Peters. Peters grał już Quicksilvera, ale nie w MCU. Zagrał go w kilku filmach X-Men, a jego pojawienie się w MCU wywołało wiele pytań.

Niestety na te pytania nie ma jeszcze odpowiedzi. W rzeczywistości, po zwrotach akcji pod koniec 7 odcinka WandaVision, wydaje się, że jest jeszcze więcej pytań. Agnes okazała się być Agathą Harkness przez cały czas. Agatha została pokazana jako kontrolująca Pietro, kiedy po raz pierwszy zapukał do drzwi domu Wandy i Visiona. Co to oznacza dla postaci? To pozostaje niejasne, ale wydaje się, że plan idzie dokładnie tak, jak powinien.

Kevin Feige ujawnił (przez Alexa Zalbena), że dołączenie Petersa do MCU jako Quicksilvera było omawiane na samym początku rozwoju WandaVision. Feige mówi, że analizują wszystko, aby upewnić się, że pasuje do świata, który budują. Mimo to doszli do wniosku, że Quicksilver Petersa będzie tym, który pojawi się w serialu.

On Evan Peters vs. Aaron Taylor-Johnson on WANDAVISION. "There are discussions on everything," Feige says, that they "blue sky" everything. "But I believe we ended up going with what you saw relatively early on in the development process." #TCA21

— Alex Zalben (@azalben) February 24, 2021