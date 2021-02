WandaVision – tajemniczy „inżynier kosmiczny” pojawi się niedługo w serialu?

Serial WandaVision wciąż pełen jest tajemnic, wokół których powstaje wiele fanowskich teorii. Część z nich dotyczy postaci „inżyniera kosmicznego”, o którego pomoc prosić ma Monica Rambeau.

Teyonah Parris, aktorka wcielająca się w WandaVision w postać Moniki Rambeau, wie, która postać kryje pod nazwą „inżyniera kosmicznego” i zdradziła, że informację tą w jednym z epizodów otrzymają również widzowie. Parris nie zdradziła jednak, w którym odcinku tożsamość postaci zostanie ujawniona oraz czy zobaczymy nowego bohatera/bohaterkę na ekranie. Oto co Amerykanka powiedziała serwisowi Comicbook.com:

Nie mogę doczekać się reakcji wszystkich, gdy dowiecie się kim jest inżynier kosmiczny. Jestem podekscytowana wszystkim, co jest związane z serialem. Jest tu tak wiele małych niespodzianek, rzeczy, których się nie spodziewasz.

Kim może być „inżynier kosmiczny” wspomniany w 5. odcinku serialu WandaVision?

Według fanowskich spekulacji, w grę wchodzi kilka postaci. Największą niespodzianką byłaby na pewno postać Reeda Richardsa, naukowca i astronauty uznawanego za najinteligentniejszego Ziemianina. Fani Marvela znają go również jako Mistera Fantastica, lidera Fantastycznej czwórki. Pojawienie się Richardsa byłoby nieoczekiwanie szybkim wprowadzeniem tej ekipy superbohaterów do MCU. Dlatego minusem rzeczonej teorii jest fakt, że o grupie powstać ma duży film kinowy należący do fazy IV, więc wątpliwe jest, by utrzymano w tajemnicy informację o zakończeniu castingu do tak wyczekiwanej produkcji. W przypadku tej opcji można zakładać, że z tą postacią Monica Rambeau nie spotka się twarzą twarz, a wymieni przykładowe wiadomości tekstowe.

Dlatego też realną opcją może wydawać się Riri Williams, czyli afroamerykańska superbohaterka Ironheart. W tym przypadku mamy już obsadzoną aktorkę (Dominique Thorne), co oznacza, że byłby to idealny moment na promocję jednego z zapowiedzianych seriali Disney+. Dziewczyna pasuje również do opisu, bo jak wiadomo z komiksów, nastolatka jest niezwykle inteligentna, ma status super-geniusza oraz studiuje inżynierię. Cameo funkcjonowałoby więc na podobnych zasadach, co gościnne występy z drugiego sezonu The Mandalorian.

Inną opcją jest Adam Brashear, czyli Blue Marvel. W komiksach Afroamerykanin wielokrotnie współpracował z Rambeau, a także jako naukowiec-inżynier był związany z wojskiem, więc spokojnie mógłby znaleźć zatrudnienie w S.W.O.R.D. W tym przypadku trzeba zaznaczyć, że Blue Marvel popularnością nie dorównuje wspomnianym wyżej postaciom, więc pojawienie się Adama Brashera byłoby na pewno mniejszą sensacją niż cameo Mr. Fantastica czy Ironheart.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostały jeszcze trzy odcinki. Najbliższy z nich zadebiutuje w piątek 19 lutego.

