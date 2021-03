Zapowiedziano nowy serial z uniwersum Breaking Bad!

Zapowiedziano nowy serial animowany z uniwersum Breaking Bad. Na ten moment przedstawiono tylko tytuł, który nawiązuje do Saula Goodmana.

Wielu fanów mogło być zasmuconych tym, iż ogłoszono że sezon 6 będzie ostatnim dla serialu Zadzwoń do Saula. Twórcy, nie zapominają jednak o wielkiej popularności uniwersum Breaking Bad i zapowiadają powoli kolejne produkcje. Na razie poinformowano o nowym serialu animowanym pod tytułem Slippin’ Jimmy. Na razie znany jest zaledwie tytuł, możemy się jednak trochę domyślić. Tytuł produkcji nawiązuje do przydomku, jakim Saul Goodman a.k.a James McGill posługiwał się przed przeprowadzką do Albuquerque. Możliwe więc, że animacja będzie opowiadała i szerzej przedstawiała wydarzenia sprzed serialu Better Call Saul. To jednak na ten moment wyłącznie domysły i gdybania.

There's more Saul coming your way. A new season of 'Employee Training' and a brand new animated series, 'Slippin' Jimmy' are officially in development. pic.twitter.com/r0plScSVtI — Better Call Saul (@BetterCallSaul) March 19, 2021

Źródło: Twitter.com / Ilustracja wprowadzenia: fot. kadr z serialu Better Call Saul