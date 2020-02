Będzie grane! – czyli growe premiery lutego

Początek 2020 roku nie rozpieszcza graczy. Po zdecydowanie ubogim styczniu nadchodzi równie bezbarwny luty. Jednak przyniesie on też trochę przejaśnień za sprawą chociażby produkcji spod szyldu Sony – Dreams. Sprawdźmy jakie najciekawsze gry zadebiutują na rynku już w tym miesiącu!

Zombie Army 4: Dead War – 4 lutego

Zombie Army 4: Dead War zabierze nas do alternatywnej wersji 1942 roku, gdzie Adolf Hitler wprowadził w życie Plan Z. W jego efekcie cała Europa została opanowana przez armię zombie. Choć bohaterowie poprzednich części pokonali fanatycznego przywódcę i wysłali go do piekła, to udało mu się wrócić i ponownie siać zniszczenie. Gra stawia nacisk na rozgrywkę kooperacyjną, w której może wziąć udział maksymalnie czterech graczy.

Platforma: PS4, Xbox One, PC.

Metro Exodus: Sam’s Story – 11 lutego

Choć to nie premiera pełnoprawnej gry a jedynie DLC, jednak nie sposób było jej pominąć. Metro Exodus: Sam’s Story to drugi fabularny dodatek do wyjątkowo udanej produkcji 4A Games. Wcielimy się tutaj w znanego z podstawowej wersji gry Sama, który postanawia znaleźć sposób na powrót do Stanów Zjednoczonych. Dlatego też trafia do Władywostoku, gdzie rozpocznie swoją podróż do utęsknionego domu.

Platforma: PS4, Xbox One, PC.

Darksiders Genesis – 14 lutego

Darksiders Genesis to spin-off popularnej serii opowiadającej historie biblijnych Jeźdźców Apokalipsy. Akcja gry toczy się przed wydarzeniami znanymi z oryginalnej trylogii. Naszymi bohaterami jest tutaj dwójka Jeźdźców – Wojna i Waśń. Ich zadaniem jest powstrzymanie demonicznych mistrzów powołanych przez Lucyfera i zachowanie równowagi między dobrem a złem. Gra została ukazana w rzucie izometrycznym i pozwala na wspólną zabawę dla dwóch graczy (lokalnie bądź w sieci).

Platforma: PS4, Xbox One.

Dreams – 14 lutego

Na walentynki otrzymamy chyba najciekawiej zapowiadającą się grę lutego, a mianowicie Dreams. Najciekawiej i chyba najbardziej tajemniczo. Dreams to nietypowy sandbox w którym to gracze tworzą otaczający ich świat. Gra oferuje możliwość tworzenia gry w grze – czyli tytułowych snów. Wszystkie twory graczy łączą się w jedną wielką sieć, która stoi otworem dla całej społeczności. Podczas tworzenia własnych snów ogranicza nas jedynie własna wyobraźnia. Istotny jest również fakt, że interfejs produkcji jest niezwykle prosty i intuicyjny, dlatego bardzo szybko i bez większych problemów zaczniemy śnić na jawie.

Platforma: PS4.

Ilustracja wprowadzenia: mat. prasowe