Warcraft III: Reforged – fatalne recenzje graczy. Szykuje się jedno z rozczarowań roku w branży

2020 dopiero się rozpoczął a już próżno będzie szukać pozycji, która mocniej rozsierdziła fanów.

Warcraft III Reforged miała być ładnym, nostalgicznym powrotem do korzeni. Tymczasem Blizzardowi znowu się dostaje, i to z dość niespodziewanej strony. Wystarczy rzucić okiem na Metacritic, gdzie w momencie pisania tego tekstu ocenę wystawiło już 3382 użytkowników. Ze średniej ich not wychodzi absurdalne wręcz 1.1/10.

Co użytkownicy zarzucają grze? Wygląda na to, że nie tylko nie wprowadza nawet połowy tego, co obiecywano, ale wręcz pozbawia co poniektórych elementów z oryginału. Narzeka się także na sporą liczbę bugów. Z części komentarzy wynika, że stary-nowy Warcraft jest produkcją, która wygląda tak, jakby ktoś zrezygnował z niej w połowie drogi.

Warcraft III: Reforged okazał się zatem kolejną grą, która osłabia pozycję Blizzarda w oczach fanów, choć miało być odwrotnie. Czy dojdzie do jakiejś większej liczby poprawek ze strony studia? Biorąc pod uwagę to, ile elementów wymagałoby ponownej rewizji, chyba będzie o to dość trudno.

Źródło: Metacritic / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe