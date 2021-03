Falcon i Zimowy Żołnierz – Easter Eggi i nawiązania z 1 i 2 odcinka!

Falcon i Zimowy Żołnierz to drugi serial Marvela, ale tak samo jak WandaVision ma dla nas wiele ciekawostek. Bez przedłużania zapraszamy do artykułu!

Marvel lubi odnosić się do komiksów, a także swoich starszych adaptacji w najnowszych produkcjach. W Falconie i Zimowym Żołnierzu jest dokładnie tak samo. Mamy sporo nawiązań do komiksów czy do filmów takich jak Kapitan Ameryka: Pierwsze Starcie czy Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz

Joaquín Torres

Pierwszą ciekawostką jest postać Joaquína Torresa, który w komiksach odgrywa on rolę Falcona, gdy Sam Wilson przejmuje rolę Kapitana Ameryki. W komiksach ta postać była poddana eksperymentom, przez co zyskał super moce. Co ciekawe, eksperymenty te wykonywał Power Broker, który prawdopodobnie wystąpi w serialu, jak powiedzieliśmy o tym w analizie napisów końcowych.

Muzeum Kapitana Ameryki

W muzeum Kapitana Ameryki aż roi się od ukrytych ciekawostek, także przedstawimy te, które zauważyliśmy podczas oglądania serialu. Pierwsze co rzuca się w oczy, to na pewno wystawa poświęcona Steve’owi Rogersowi, którą widzieliśmy już w Zimowym Żołnierzu. Pierwsze co rzuca się w oczy to zdjęcie Rogersa, które wykonano mu przed zażyciem serum super żołnierza, a także zdjęcie Bucky’ego.

Dalej podczas wystawy możemy ujrzeć fragment pierwszego komiksu o Kapitanie Ameryce, czyli Captain America Comics #1, który został wydany w 1941 roku. Dodatkowo widzimy tam plakat, który widzieliśmy w Pierwszym Starciu.

Ostatnią ciekawostką z muzeum jest motocykl, a także tarcza Kapitana Ameryki, których używał podczas II Wojny Światowej. Te dodatki również możemy zobaczyć podczas pierwszego filmu ze Steve’em Rogersem w roli głównej. A dokładnie w tej scenie, jak i w tej.

Zobacz również: Najciekawsze teorie fanowskie przed premierą Falcon and the Winter Soldier

Notes Bucky’ego

Kolejnym nawiązaniem jest notes, z którego korzysta Bucky. Ma tam zapisane nazwiska ludzi do zabicia. Co ciekawe, Steve Rogers również miał takowy zeszyt, ale on zamiast ludzi do zabicia miał rzeczy, które go ominęły kiedy był w hibernacji. Mowa tutaj między o Gwiezdnych Wojnach (które również należą do Disneya), Star Treku, The Beatles czy Nirvanie.

Nazwiska swoją drogą też są ciekawostkami, gdyż mamy tutaj dwa polsko-brzmiące nazwiska, mowa tu o L. i M. Kaminskich. L. Kaminski to odniesienie do scenarzysty komiksów, który pisał komiksy związane z Falconem i U.S. Agentem czyli Johnem Walkerem – nowym Kapitanem Ameryką. M. Kaminski to prawdopodobnie jego brat. Wśród nazwisk możemy zobaczyć również H. Zemo, czyli Helmut Zemo znany nam Kapitana Ameryki: Wojny Bohaterów jak i Czarnej Pantery.

Tony Stark za wszystko płaci

Podczas rozmowy bankiera z Falconem, padł temat – Z czego żyją bohaterowie? Po czym padło pytanie czy Tony Stark za wszystko płaci? Oczywiście jest to odniesienie do Avengers: Czas Ultrona, gdzie Stark tłumaczy, że to Kapitan Ameryka jest głównym dowodzącym, a on za wszystko płaci.