Falcon i Zimowy Żołnierz – Easter Eggi i nawiązania z 4 odcinka!

Czwarty odcinek serialu Falcon i Zimowy Żołnierz za nami! Z tej okazji, jak co tydzień przedstawimy wam najciekawsze ciekawostki, easter eggi czy też nawiązania!

Czwarty odcinek serialu Marvela sprawił nam niesamowite zwroty akcji. Dodatkowo był bardzo brutalny i poważny, co różni go od klasycznych produkcji MCU. Nie ma co ukrywać, że akcja się robi coraz lepsza, a my dostajemy coraz to więcej nowych ciekawostek!

Leczenie Buckyego

Jak wiemy, Steve Rogers zabrał Buckyego na Wakande, by wyleczyć go z programu Zimowego Żołnierza. Nie dostaliśmy tejże sceny konkretnie w żadnym filmie, poza scenką po napisach w Czarnej Panterze, ale Bucky był już po leczeniu. Tutaj natomiast Ayo przenosi nas do Wakandy i możemy zobaczyć fragment leczenia weterana. Ayo testuje słowa aktywujące, aby sprawdzić, czy nadal mają jakąkolwiek władzę nad Zimowym Żołnierzem.

Flashbacki

Podczas wyżej wspomnianego leczenia, Bucky dostaje flashbacków. Między innymi widzimy ujęcia z filmów Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz, a także Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów. Możemy zobaczyć śmierć rodziców Tonyego Starka, sceny na Syberii czy też to jak Zimowy Żołnierz chce udusić Steve’a Rogersa. Wszystkie są nam znane, gdyż widzieliśmy je w poprzednich filmach Marvela.

El Chapo

Baron Zemo ucieka ze swojej kryjówki, używając tajnego tunelu w łazience, a Sam opisuje to jako „pulling an El Chapo”. Jest to odniesienie do meksykańskiego barona narkotykowego Joaquina „El Chapo” Guzmana, który uciekł z więzienia o zaostrzonym rygorze w 2015 roku przez 1,5-kilometrowy tunel wykopany w prysznicach.

John Walker jednak chce być jak Steve Rogers?

Podczas jednej ze scen, John Walker znajduje serum superżołnierza i jak możemy zobaczyć – zażywa je. Gdy Sam i Karli spotykają się, nowy Kapitan Ameryka wywarza drzwi, niczym Steve Rogers w Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie. Co ciekawe, Walker podczas drugiego odcinka wspominał, że nie chce być drugim Rogersem i go nie zastąpi. Jak widać, chyba zmienił zdanie. Dodatkowo, sprawdziło się to co mówił Zemo w poprzednim odcinku. Serum może stworzyć kolejnego Red Skulla, a jak widzimy pod koniec tego odcinka, Walker trochę nie panuje nad gniewem.

Odwrócenie noża

Charakterystyczny ruch dla Zimowego Żołnierza to odwrócenie noża. Jak widzimy, Bucky odwrócił nóż, ale nie zaatakował. Bucky Barnes nie jest już zabójcą; po obróceniu noża szybko się go pozbywa, po raz kolejny udowadniając, że przeprogramowanie Wakandan zadziałało.

UWAGA!

PONIŻSZA CIEKAWOSTKA ZAWIERA SPOILERY Z



KOMIKSÓW SECRET EMPIRE I STARUSZEK LOGAN!

Morderstwo tarczą

To czego w filmach nie zrobił Steve Rogers. W Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów, owszem, kusiło go to, by zniszczyć reaktor łukowy Starka, ale tego nie zrobił. Jak widać, John Walker nie ma skrupułów, by zabić kogoś tą tarczą. Może być to też nawiązanie do komiksu Secret Empire #7, gdzie zła wersja Kapitana Ameryka morduje Czarną Wdowę.

Również w ten sam sposób, Wolverine zabił Red Skulla w komiksie Staruszek Loga, który wyszedł w Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela. Chodzi dokładnie o numer #54.

Moglibyśmy wspomnieć też o wystąpieniu Polski w serialu, ale rozpisaliśmy się na ten temat w innym artykule. A więc to były najlepsze ciekawostki, easter eggi czy też nawiązania w czwartym odcinku Falcon i Zimowy Żołnierz. Jeśli coś jeszcze znaleźliście – piszcie śmiało w komentarzach! Powiedzcie jaka ciekawostka była waszą ulubioną i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, po przedostatnim odcinku serialu!

Źródło: Disney+, Screen Rant, ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe